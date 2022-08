Autoridades estadounidenses investigan a un actor de la película Mi Pobre Angelito por presunta violación. Anteriormente ya había sido denunciado por violencia doméstica.

Mi Pobre Angelito fue una popular película de los noventas que tuvo como protagonista a Macaulay Culkin, de 41 años, y Catherine O’Hara, de 68 años.

También contó con la participación de Devin Ratray, quien interpretó a Buzz McCallister, hermano mayor del protagonista.

Actualmente Devin Ratray de 45 años, es investigado por presuntamente haber drogado y violado a una de sus amigas.

Según información del portal Radar, Lisa Smith acusa a Devin Ratray de haber abusado sexualmente de ella en septiembre de 2017 en Nueva York.

La presunta víctima asegura que denunció los hechos, pero no le dieron continuidad a la investigación.

Lisa Smith menciona que se enteró que Devin Ratray había sido denunciado por su novia de violencia doméstica.

Esto la impulsó para volver a denunciarlo por abuso sexual, pues no quiere que otras mujeres sufran los mismo.

Se puso en contacto con las autoridades y le informaron que su caso estaba cerrado, pues no creían que ella quisiera levantar cargos.

Por su parte, Devin Ratray niega haber tenido relaciones sexuales con Lisa Smith, quien había sido su amiga por 15 años.

Los hechos habrían ocurrido el 21 de septiembre de 2017, ella y Devin Ratray acudieron a un bar de Nueva York acompañados de otras personas.

Al final se reunieron en el departamento de Devin Ratray para tomar una copa. El actor fue quien sirvió las bebidas y cuando Lisa Smith tomó la suya, sintió cansancio y el actor de Mi Pobre Angelito le dijo que se durmiera en el sofá.

“Recuerdo que me desperté y no podía moverme. Realmente no podía abrir los ojos, pero podía escuchar lo que estaba pasando y podía sentir lo que estaba pasando”

Lisa Smith