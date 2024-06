La victoria Haymitch será contada en el nuevo libro de la saga Hunger Games, que incluye la producción de una nueva película.

Aún hay mucho más que contar con la saga de los Hunger Games, luego de que hoy 6 de junio 2024 se confirmará un nuevo libro.

El nuevo libro de la saga Hunger Games o en español conocida como Los Juegos del Hambre tendrá como protagonista al personaje de Haymitch.

Haymitch de Hunger Games contará su victoria en un nuevo libro de la saga (Especial)

¿De qué trata el nuevo libro de la saga Hunger Games? Haymitch será el protagonista

El nuevo libro de la saga Hunger Games esta causando sensación, pese a que aún falta bastante para su publicación.

Debido a que el nuevo libro de la saga Hunger Games que tendrá como título Sunrise on the Reaping, tiene programado su lanzamiento, la fecha del próximo 18 de marzo de 2025.

Con ello su autora, Suzanne Collins, de 61 años de edad, no solo nos ha adelantado que este libro tendrá una película, sino, también un poco de lo que trata.

Sunrise on the Reaping, el nuevo libro de la saga Hunger Games contará la victoria de Haymitch en los 50º Juegos del Hambre.

Lo cual sucede mucho después de The Ballad of Songbirds and Snakes y mucho antes de Hunger Games.

Por lo que veremos a un joven Haymitch y como es que se convierte en el mentor de los tributos del distrito 12 con Katniss Everdeen.

¿Cuándo se estrena la película del nuevo libro de la saga Hunger Games sobre Haymitch?

Aún sin estrenarse el nuevo libro de la saga Hunger Games que contará la victoria de Haymitch, ya se tiene la fecha de estreno para la película.

Por lo que la nueva película de la precuela de Los Juegos del Hambre, tendrá su estreno en salas de cine en noviembre de 2026.

La película del nuevo libro de la saga Hunger Games que contará la victoria de Haymitch contará con la producción de Lionsgate.

Esta película estará ambientada 24 años antes de la trilogía original y décadas después de The Ballad of Songbirds and Snakes.