El Récord Guinness que Wesley Snipes rompió al regresar como Blade en Deadpool y Wolverine

Wesley Snipes rompe Récord Guinness con su regreso como Blade en Deadpool y Wolverine.

Ya que con la aparición de Wesley Snipe en Deadpool y Wolverine como Blade, ha logrado alcanzar 26 años con el personaje.

Basta recordar que la primera vez que vimos a Wesley Snipe como Blade fue en 1998, con el estreno de la primera.

A partir de ese momento, el actor Wesley Snipe volvió a interpretar al personaje en Blade II en 2002 y Blade: Trinity en 2004, y ahora en 2024 con Deadpool y Wolverine.

Asimismo, el regreso de Wesley Snipe como Blade fue gracias al Ryan Reynolds, de 47 años de edad.

Pues tal y como lo cuenta Wesley Snipe su regreso se dio luego de recibir una llamada de Deadpool (Ryan Reynolds), tras 20 años de haber trabajado juntos en Blade: Trinity.

“Pensé que no tenía sentido para mí, pero cuando recibes una llamada de Ryan Reynolds de la nada después de 20 años, dices: Está bien, tengo que atender esta llamada. Veamos de qué se trata. Me contó la idea y confirmaron que sí se podía hacer, por lo que me dijo: Si tú estás dentro, nosotros estamos dentro. Así que, aquí estamos”