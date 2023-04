Eiza González reveló el primer vistazo a Deadly Smart Marjorie, su personaje en The Ministry Of Ungentlemanly Warfare, la nueva película de Guy Ritchie.

En la foto a blanco y negro de The Ministry Of Ungentlemanly Warfare, Eiza González aparece como Deadly Smart Marjorie, acompañada de varios soldados.

Podemos ver a la mexicana sonriente en lo que parece ser una escena de dentro de una barracas o el campo de batalla.

Por algunos símbolos de los uniformes, podemos distinguir que su personaje tendría alguna clase de relación con el ejército alemán de la Segunda Guerra Mundial.

Eiza González en The Ministry Of Ungentlemanly Warfare (@eizagonzalez)

¿Cómo será Deadly Smart Marjorie? El personaje de Eiza González en The Ministry Of Ungentlemanly Warfare

De momento se han dado pocos detalles de Deadly Smart Marjorie, el personaje de Eiza González en The Ministry Of Ungentlemanly Warfare.

No obstante, se sabe que The Ministry Of Ungentlemanly Warfare de Guy Ritchie, tendrá como inspiración el grupo secreto creado por el gobierno de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial.

Es posible que por el nombre del personaje y la temática de la película, Deadly Smart Marjorie de Eiza González sea parte de ese grupo, como una posible espía o doble agente.

Infiltrándose en las líneas enemigas Nazi, para extraer información para los Aliados o acabar ella misma con algún objetivo alemán.

De ahí que en la foto se le vea tan “alegre” al lado del ejercito del Nacional Socialista.

Eiza González en The Ministry Of Ungentlemanly Warfare (@eizagonzalez)

¿Cuándo se estrena The Ministry Of Ungentlemanly Warfare con Eiza González?

The Ministry Of Ungentlemanly Warfare se encuentra en rodaje actualmente, de ahí que Eiza González compartiera su foto como Deadly Smart Marjorie.

Es por ello que aún no se tiene una fecha de estreno para The Ministry Of Ungentlemanly Warfare; aunque se sabe que la grabación va bastante bien.

Se espera que esta nueva película de Eiza González llegue en algún punto del 2024; si no sucede nada extraño.

Además de la actriz mexicana, The Ministry Of Ungentlemanly Warfare ha llamado la atención por tener de protagonista a Henry Cavill, siendo su primer proyecto tras dejar DC y The Witcher.

Eiza González / Henry Cavill (@eizagonzalez / Reuters)

Con información de Eiza González.