La historia llena de fantasía, música y magia regresa con Descendants: The Rise of Red, la nueva película de Disney Channel.

Que forma parte de la saga de Descendants -Descendientes en español- que se desarrolla en el reino de Auradon.

Luego de sorprendernos con el primer adelanto de Descendants: The Rise of Red, ahora Disney Channel revela al elenco completo y fecha de estreno.

¿Cuándo se estrena Descendants: The Rise of Red?

Descendants: The Rise of Red se estrena en Disney+ el 12 de julio de 2024, según algunos insiders de la nueva película.

Mientras que para Disney Channel, la fecha de estreno sería exactamente el 9 de agosto.

Tráiler Descendants: The Rise of Red (@disneyplusla)

Descendants: The Rise of Red -en español, Descendientes: El ascenso de Red- se centra en el golpe contra Auradon de Reina de Corazones.

Lo que lleva a su propia hija y a Chloe a trabajar unidas para frustrar ese malvado plan.

De acuerdo con la sinopsis oficial de Descendants: The Rise of Red, esta:

“Sigue a Red, la hija rebelde de la Reina de Corazones, y Chloe, la perfeccionista hija de Cenicienta. Cuando la tiránica Reina de Corazones incita un golpe contra Auradon, los polos opuestos Red y Chloe deben unir fuerzas y viajar en el tiempo para deshacer el evento traumático que llevó a la madre de Red a su camino malvado.” Sinopsis de Descendants: The Rise of Red

Elenco completo de Descendants: The Rise of Red, nueva película de Disney Channel

Si bien los fans esperaban volver a ver a Dove Cameron como Mal y a Sofia Carson como Evie, al parecer hay malas noticias.

Pues entre el elenco que se enlista para Descendants: The Rise of Red, los nombres de estas actrices no aparecen:

Kylie Cantrall como Red, hija de la Reina de Corazones

Tráiler Descendants: The Rise of Red (@disneyplusla)

Malia Baker como Chloe Encantador, hija de Cenicienta y el Rey Encantador

Tráiler Descendants: The Rise of Red (@disneyplusla)

Ruby Rose Turner como Bridget, la joven Reina de Corazones

Rita Ora como la Reina de Corazones y madre de Red

China Anne McClain como Uma, hija de Úrsula

Tráiler Descendants: The Rise of Red (@disneyplusla)

Dara Reneé como Ulyana, hermana menor de Úrsula y tía de Uma

Brandy Norwood como Cenicienta, madre de Chloe y esposa del Rey Encantador

Morgan Dudley como Ella, la joven Cenicienta

Joshua Colley como joven capitán Garfio

Melanie Paxson como Hada Madrina

Grace Narducci como Fay, la joven Hada Madrina

Jeremy Swift como Merlín, director de la Academia Merlín antes de que se convirtiera en la Academia Auradon

Leonardo Nam como Maddox, hijo del Sombrerero

Alex Boniello como Jota de Diamantes, capitán de la Armada Roja de la Reina de Corazones

Sam Morelos como Zellie, hija de Rapunzel

Mars como joven Maléfica

Peder Lindell como Morgie, hijo de Morgana le Fay

Anthony Pyatt como joven Hades

Paolo Montalbán como Rey Encantador, esposo de Cenicienta y padre de Chloe

Tristan Padil como joven Príncipe Encantador

Kabir Berry como joven Aladdín

Aiza Azaar como joven Jasmín