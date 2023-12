Deadpool 3 es una de las películas más esperadas del 2024, especialmente tras hacer canon a Dogpool con estas 5 fotos.

Y es que desde hace unas semanas, Ryan Reynolds -47 años- compartió en sus redes sociales la primera foto de quien sería Dogpool en Deadpool 3.

Pero recientemente, Ryan Reynolds reveló una nueva foto con Dogpool en una imagen oficial de Deadpool 3, emocionando a todos los fans.

Si bien el regreso de Hugh Jackman -55 años- como Wolverine en Deadpool 3 es uno de los principales motores para ver la nueva película del mercenario.

Sin embargo, la presentación de Dogpool para Deadpool 3, ha emocionado aún más a los fans de Wade Wilson y la tercera entrega del antihéroe.

Pues al parecer, Dogpool será el nuevo personaje que debutará en Deadpool 3 al lado de Ryan Reynolds y Hugh Jackman.

Y de acuerdo con la presentación del propio Ryan Reynolds, Dogpool será un personaje en Deadpool 3 en donde también sufrió experimentos científicos.

Es por eso que en redes sociales han revelado imágenes de cómo se verá Dogpool para Deadpool 3 y te lo mostramos en sus 5 mejores fotos:

La foto que Ryan Reynolds subió a sus redes sociales, confirmó por supuesto que Dogpool será parte de Deadpool 3.

En esta imagen puede verse a Dogpool con el traje que lucirá para Deadpool 3.

Al ser parte de Deadpool 3, Dogpool ha estado haciendo varias presentaciones en medios de comunicación.

Otra de las imágenes que muestran a Dogpool, es en esta pose mientras descansa junto a su traje de Deadpool.

No obstante, en su Instagram @dogpool, se revela que esta perrita de raza Xoloitzcuintle , lleva una vida normal y se estará presentando en Deadpool 3 con el personaje de Dogpool.

Todo parece indicar que la familia en Deadpool 3 se expande, pues Ryan Reynolds reveló la integración de Dogpool recientemente.

Y de hecho compartió una fotografía en donde él está caracterizado como Wade Wilson y, a su lado está Dogpool.

En lo cómics, Dogpool apareció por primera vez en Deadpool Corps #3 del 2010 en donde se presenta al Deadpool de la Tierra 10317, siendo un perro mutado llamado Wade.

Dogpool era un espécimen fallido del Proyecto X , y que gracias a su inmortalidad lo volvió un artista de circo.

Es por eso que los fans de Deadpool 3 se encuentran emocionados ante la incursión de Dogpool, la cual pretende estrenarse el 26 de julio del 2024.

Pese a que Ryan Reynolds ha sido el primero en presentar adelantos sobre lo que se verá en Deadpool 3, como Dogpool, se ha pronunciado ante la cantidad de filtraciones que se han hecho en las últimas semanas.

Pues a través de sus redes sociales, Ryan Reynolds publicó un comunicado hablando sobre las recientes fotos de Deadpool 3 en donde ya se han filtrado detalles de la trama.

Ya que en las fotos no solamente se ve a Ryan Reynolds al lado de Hugh Jackman como Wolverine, sino a otros actores de franquicias pasadas como los X-Men.

Incluso estas filtraciones habrían confirmado que la película de Deadpool 3, se trataría sobre viajes en el tiempo a través del multiverso, uniendo su trama con la serie de Loki .

En ese sentido, Ryan Reynolds reveló que las sorpresas son parte de la magia del cine, por lo que decidieron rodar Deadpool 3 en espacios abiertos, lo cual ha hecho imposible alejarse de los paparazzis:

De igual manera, Ryan Reynolds pidió a los sitios y redes sociales que dejen de mostrar las fotos que se filtran de Deadpool 3 para preservar las sorpresas.

“Esperamos que algunos de los sitios web y canales sociales dejen de mostrar imágenes antes de que estén listas. La película está construida para la alegría del público, y nuestra mayor esperanza es preservar la mayor cantidad posible de esa magia para la película terminada y la pantalla grande. Parte de la razón por la que la gente publica spoilers es porque está emocionada. Me doy cuenta de que estos no son problemas del mundo real y están firmemente en el grupo de los ‘problemas buenos’. Me encanta hacer esta película.”

Ryan Reynolds