¿De qué trata ‘Atrapada en el sótano’ (Girl in the Basement)? Aquí te contamos sobre una de las películas de crimen más duras que se han realizado en los últimos tiempos.

En español, el film ‘Girl in the Basement’ se conoce como ‘Atrapada en el sótano’. Relata historia de Sara, una adolescente que anhela cumplir la mayoría de edad para escapar de su casa.

Sin embargo, los planes de esta joven se ven frustrados porque su padre Don decide secuestrarla y encerrarla en el sótano de su casa para lastimarla y abusar de ella.

‘Girl in the Basement’ es un largometraje estadounidense dirigido por Elisabeth Röhm, cineasta conocida por haber realizado algunos capítulos del programa ‘La Ley y el Orden’.

Escena de la película Girl in The Basement (Lifetime)

La historia de ‘Atrapada en el sótano’ fue escrita por los guionistas Manu Boyer, Leslie Greif y Barbara Marshall, quienes trabajaron en conjunto para crear esta película.

Cabe aclarar que ‘Girl in the Basement’ está basada en hechos reales sobre lo que vivió Elizabeth Fritzl, joven austriaca que vivió una verdadera tragedia.

Esto porque estuvo en cautiverio por más de 20 años, donde su padre Josef Fritzl la torturó y obligo a tener relaciones con él.

La duración de ‘Atrapada en el sótano’ es de 88 minutos y se estrenó en 2021. La cinta fue producida por la empresa Lifetime, quien tiene los derechos de distribución.

Escena de la película Girl in the Basement (Lifetime)

¿Dónde ver ‘Atrapada en el sótano’ (Girl in the Basement)?

‘Atrapada en el sótano’ no se encuentra disponible en las plataformas más famosas de streaming como Amazon Prime, HBO Max o Netflix.

No obstante, ‘Girl in the Basement’ se puede ver completa en YouTube. De igual manera, en este canal de videos hay material visual de referencia sobre el caso en el que se basó el film.

Asimismo, si quedaste intrigado con este terrible que inspiró ‘Atrapada en el sótano’ puedes consultar el documental de Netflix llamado ‘En la mente criminal’.

Ahí, se le dedica un capitulo a Josef Fritzl, el terrible padre que encerró a su hija en el sótano y que dio pie a que se realizara la cinta ‘Girl in the Basement’.