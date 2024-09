El actor y cantante Kris Kristofferson murió a los 88 años el pasado sábado 28 de septiembre; es reconocido por protagonizar la película Nace una estrella.

La familia de Kris Kristofferson revela la noticia de su muerte a través de un comunicado, el cual fue publicado en el medio Variety.

Se desconocen los motivos de la muerte de Kris Kristofferson, pues su familia no ahondó en detalles.

Compañeros y amigos se despiden de Kris Kristofferson

Tras darse la noticia de su muerte, compañeros de la industria cinematográfica y música lanzaron sus condolencia para la familia del actor.

Así fue el caso del director Kyle Young, quien describió a Kris Kristofferson como una persona creativa y muy valiente.

Kris Kristofferson murió en su casa de Maui, en Hawái, rodeado de su familia y en paz, según revelaron fuentes cercanas.

Además de la actuación, Kris Kristofferson era una estrella del country y conocido por temas como Sunday Mornin’ Comin’ Down y Me and Bobby McGee.

Era reconocido por su cercanía con la poesía de William Blake y su música folk cerca a temas como la soledad y el amor.

Kris Kristofferson fue conocido por protagonizar películas western y sus trabajos más destacados de las industria fueron Pat Garrett y Billy the Kid y A Star Is Born.

Trabajó a lado de actrices como Barbara Streisand y Ellen Burstyn, además de ser ganador de un Globo de Oro en la categoría de mejor actor por la película ‘Nace una estrella’.

¿Quién fue Kris Kristofferson?

Kris Kristofferson nació el 22 de junio de 1936 en Brownsville, Texas a finales de los años 60 se volvió una estrella por sus composiciones musicales.

El cantante llegó a cantar con leyendas como Janis Joplin y Ray Prince.

El también músico gustaba de deportes como el box y el fútbol americano; obtuvo su maestría en inglés en el Merton College de la Universidad de Oxford, Inglaterra.

Su música se vio influenciada por composiciones de Bob Dylan -de 83 años de edad- y su canción más grabada por otros artistas fue Me and Bobby McGee.