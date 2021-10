‘Culpable’ en Netflix ¿De qué trata la película?

‘Culpable’ es una película de Netflix dirigida por Antoine Fuqua, que cuenta la historia de Joe Bayler, un operador telefónico que trabaja en la central de emergencias del 911.

A diario, este telefonista recibe llamadas de personas con distintas emergencias y solicitudes de ayuda.

Sin embargo, en una de esas conversaciones la voz temblorosa de una mujer llama la atención de Joe, quien se da cuenta que está ante una situación de vida o muerte.

Protagonizada por Jack Gyllenhaal, ‘Culpable’ nos muestra el talento histriónico de este actor estadounidense, ya que es él quien actúa en casi todas las tomas de la película.

Asimismo, cabe destacar que la voz de Emily, mujer que interactúa con el operador telefónico del 911, pertenece a Riley Keough.

Actriz estadounidense que ha participado en otros filmes de suspenso como ‘La cabaña siniestra’. de los directores Severin Fiala y Veronika Franz.

‘Culpable’ ha divido la opinión de la audiencia

La cinta ´Culpable´ de Netflix ha tenido opiniones encontradas por parte de los espectadores que la han visto.

Algunos consideran a ´Culpable´ un trhiller electrizante que pone los nervios de punta por la serie de giros de tuerca que ofrece a lo largo de toda su trama, porque demuestra que no todo es lo que parece.

De hecho, ´Culpable´ es considerada como una de las mejores cintas en lo que va de este año. Los fans creen que la importancia de la película radica en la manera en que juega con el espectador al ponerlo a imaginar la tragedia de Emily.

No obstante, otros consideran que ´Culpable´ de Netflix no es tan original, ya que se basa mucho en la versión sueca que lleva el mismo nombre y no ofrece nada nuevo.

‘Culpable’ de Netflix no ha sido el único proyecto de Jack Gyllenhaal en este 2021

‘Culpable’ no ha sido el único proyecto cinematográfico de Jack Gyllenhaal. En este 2021, el prestigioso interprete ha colaborado en otros proyectos como productor y actor de doblaje.

Películas y proyecto fílmicos de Jack Gyllenhaal en este 2021: