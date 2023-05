La actriz Carrie Fisher recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood a 6 años de su lamentable muerte.

El homenaje póstumo a quien fuera la Princesa Leia Organa de Alderaan en la franquicia galáctica ocurrió el pasado jueves 4 de mayo con motivo del Día de Star Wars.

Con su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, Carrie Fisher se une a sus coprotagonistas de Star Wars, Mark Hamill y Harrison Ford.

Quienes también tienen una distinción en la acera más famosa del mundo que está en Hollywood Boulevard y Vine Street de Los Ángeles, California.

Carrie Fisher obtuvo el lugar número 2754, mientras que Mark Hamill y Harrison Ford ocuparon las posiciones en el Paseo de la Fama de Hollywood en el año 2003 y 2018, respectivamente.

De manera significativa, Fisher, Hamill y Ford tienen sus estrellas en Hollywood Boulevard, muy cerca de donde se estrenó Star Wars: episodio IV en 1977.

Billie Lourd, hija de Carrie Fisher, y Mark Hamill- actor que encarnó a Luke Skywalker en Star Wars- fueron testigos de la estrella que recibió la actriz en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Portando en su vestido un retrato de Carrie Fisher, Lourd se mostró emocionada al develar al estrella de su madre; tanto que arrojó diamantina.

La hija de Carrie Fisher dijo al medio Los Angeles Times lo que su madre pensaba de la fama:

“Mi mamá solía decir que en realidad no eras famoso hasta que hacían una figura de ti en un dispensador de (dulces) de Pez. Bueno, la gente come dulces de su cuello todos los días. Yo digo que en realidad no eres famoso hasta que obtienes una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Mi mamá lo ha hecho doble: tiene su dispensador de Pez y ahora tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Mamá, ¡lo lograste!”.

Billie Lourd