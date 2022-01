‘Batgirl’ presenta a Ivory Aquino; será el primer personaje transgénero de DC Comics en sus películas live-action.

Con el paso del tiempo, la película ‘Batgirl’ sigue sumando a los interpretes que darán vida al proyecto de HBO Max dirigido por Adil El Arbi y Bilall Fallah.

Variety reporta que Ivory Aquino tendrá el papel de Alysia Yeoh , la mejor amiga de Barbara Gordon , quien en los comic aparece como un personaje trans.

Cabe destacar que la actriz Leslie Grace, protagonista de ‘Batgirl’, fue la primera en dar indicios de que Ivory Aquino sería Alysia Yeoh personaje creado en 2011 por Gail Simone y Ardian Syaf.

Ivory Aquino, actriz transgénero (@msivoryaquino / Instagram )

Esto porque a través de sus redes sociales Grace publicó, hace unos días, algunas fotos donde se le veía junto a Ivory Aquino.

Dicha noticia ya fue confirmada por los medios, los cuales aseguran que Ivory Aquino tendrá un rol protagónico en esta película del Universo Extendido de DC.

Ahora bien, cabe destacar que en televisión, DC ya han mostrado en pantalla chica personajes transgénero .

Series como ‘Supergirl’, Batwoman, producidas por la cadena CW, y el show animado de ‘Harley Quinn’, han presentado personajes de la comunidad LGBTQ+.

Batgirl (dc comics)

¿Quién es Ivory Aquino? Interprete transgénero que actuará en ‘Batgirl’

Ivory Aquino es una actriz de origen filipino que desde muy joven se declaró abiertamente transgénero .

La carrera de Ivory Aquino abarcar más de una decena de series televisión, obras de teatro y cortometrajes.

La fama de Ivory Aquino llegó después de ‘When We Rise’ y ‘Tales of the City’ donde fue recibida con grandes opiniones por parte de la crítica.

Ivory Aquino, actriz transgénero (@msivoryaquino / Instagram )

¿De qué trata ‘Batgirl’? La película donde participará Ivory Aquino como Alysia Yeoh

‘Batgirl’ nos contará la historia de Barbara Gordon, joven que se utiliza el manto de Batgirl para luchar contra los criminales.

La película ‘Batgirl’ será producida por DC Entertainment y Warner Bros . La distribución del film correrá a cargo de HBO Max.

‘Batgirl’: Leslie Grace como Barbara Gordon (Twitter @lesliegrace)

Además de contar con la actuación de Ivory Aquino, ‘Batgirl’ tendrá la participación de:

Leslie Grace

J.K. Simmons

Jacob Scipio

Brendan Fraser

Michael Keaton

Actores que han sido confirmados por DC Comics y Warner que busca cosechar un éxito con ‘Batgirl’.