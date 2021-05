La youtuber YosStop fue contactada por Netflix para hacer casting para el personaje de Michelle Salas en 'Luis Miguel, la serie'.

A través de un video, YosStop platicó sobre su experiencia en distintos castings , en donde dijo que audicionó para el papel de Michelle Salas en 'Luis Miguel, la serie’.

Por medio de un story time fue que YosStop contó como Netflix la contactó para que hiciera un casting para el papel de la hija de Luis Miguel en su serie.

YosStop pudo haber sido Michelle Salas en ‘Luis Miguel, la serie’

La famosa youtuber Yoseline Hoffman comentó que en la mayoría de las ocasiones las personas que quedan con los personajes porque tienen un contacto.

En su video ‘Lo peor de los castings’ explicó que en 2020 fue contactada directamente por Netflix para el papel de Michelle Salas.

“Literal yo no lo busqué, ellos me buscaron. Me mandaron un correo directo de Netflix y me pidieron que les mandara mi casting por video para el personaje de la hija de Luis Miguel”. Yoseline Hoffman 'YosStop'.

YosStop explicó que cuando vio el mensaje ella dedujo, que a pesar de no parecerse a Luis Miguel, fue contactada por porque tenían interés en su perfil .

A pesar de si haber mandado el video casting, YosStop comentó que no le hicieron callback y tampoco fue notificada de nada.

“Me parece curioso quién se quedó y no es porque sea la novia de Juanpa”: YosStop

Actualmente, el papel de Michelle Salas, en la segunda temporada de ‘Luis Miguel, la serie’ es interpretado por Macarena Achaga .

Sin embargo, desde la primera temporada “Juanpa” Zurita interpretó a ‘Alex’ el hermano de Luis Miguel en su serie.

Hace un mes que Macarena y Juanpa confirmaron su romance , mediante una fotografía publicada en redes sociales.

Ante ello, YosStop sacó sus propias deducciones del por qué Macarena Achaga pudo haber quedado en el papel de Michelle Salas.

“Me parece curioso quién se quedó y no es porque sea la novia de Juanpa, yo no creo que ahí tenga mucho poder de decisión, sino que es mucha casualidad”. Yoseline Hoffman 'YosStop'.

Explicó que para ella tiene sentido que interprete a Michelle Salas cuando es novia de Juanpa y “súper amiga” de Diego Boneta .

“Cosas de ese estilo que te hacen pensar, güey qué raro”. Yoseline Hoffman 'YosStop'.

Los productores de ‘Luis Miguel, la serie’ buscaban a una mujer más joven

Finalmente, YosStop comentó que buscó el perfil de Michelle Salas en ‘Luis Miguel, la serie’ y detectó que buscaban a alguien más joven que ella.

“La pusieron como de 18 años, que yo recuerde a mí no me mandaron que la querían de esa edad. Entonces la pusieron muy chavita”. Yoseline Hoffman 'YosStop'.

Reconoció que ella ya no luce tan joven , “pero tampoco Macarena se ve tan chavita”, explicó que siente que su personaje se ve “raro”.

“Mi punto de todo esto es que siempre pasa lo mismo, siempre se queda quien tiene el contacto. Es muy probable, es como la carta de recomendación a un trabajo”. Yoseline Hoffman 'YosStop'.