En las cuentas oficiales de ‘The Falcon and the Winter Soldier’, Marvel publicó la escena completa del Barón Zemo bailando

Después de que el actor Daniel Brühl comentara que la escena de baile del Barón Zemo era más extensa en el tercer episodio de ‘The Falcon and the Winter Soldier’, hace apenas unos días, en redes sociales se hizo tendencia el movimiento #ReleaseTheZemoCut .

Gracias a este movimiento de los fanáticos, Marvel liberó la escena completa del baile de Barón Zemo. El video puede ser visto en las redes sociales oficiales de ‘The Falcon and the Winter Soldier’.

🕺🕺🕺 pic.twitter.com/BlIwrUhGcQ — The Falcon and The Winter Soldier (@falconandwinter) — The Falcon and The Winter Soldier (@falconandwinter) April 8, 2021

El video fue publicado este 8 de abril y apenas tiene 30 segundos de duración; sin embargo, ya cuenta con más de millón y medio de reproducciones. Además, los usuarios mostraron su emoción de poder ver esta escena completa de la serie ‘The Falcon and the Winter Soldier’.

En su cuenta oficial de YouTube, Marvel también publicó una versión de una hora del baile del Barón Zemo, de la serie ‘The Falcon and the Winter Soldier’. Este video ya cuenta con casi medio millón de reproducciones .

El episodio 3 de ‘The Falcon and the Winter Soldier’ muestra a Sam y Bucky en un viaje a Madripoor junto con el villano de ‘Captain America: Civil War’, el Barón Zemo (Daniel Brühl), a quien Bucky ayudó a escapar de la prisión.

Barón Zemo Vs ‘Agatha All Along’ ¿Quién es mejor?

El baile del Barón Zemo en ‘The Falcon and the Winter Soldier’ se ha convertido en una especie de momento viral, muy similar al tema ‘Agatha All Along’ de WandaVision. Incluso, algunos usuarios han combinado el baile de este villano con la famosa canción de la serie protagonizada por ‘la bruja escarlata’.

Algunos usuarios esperan que la serie de Loki tenga un momento similar. Aunque estas escenas no tienen mucho impacto en la trama, se han vuelto divertidas que han captado la atención de Internet.

El episodio 3 de ‘The Falcon and the Winter Soldier’ terminó con la llegada sorpresa de la integrante de Dora Milaje Ayo (Florence Kasumba), quien ha viajado desde Wakanda con el propósito de detener a Zemo.