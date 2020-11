Confirman tercera temporada de ‘The Umbrella Academy’

La tercera temporada iniciará su producción en febrero 2021



Netflix ha confirmado la tercera temporada de ‘The Umbrella Academy’ revelando también la fecha de producción en donde la f amilia Hargreeves se reunirá de nueva cuenta para el 2021.

A través de redes sociales, Netflix confirmó la tercera temporada de ‘The Umbrella Academy’ luego del éxito de su segunda temporada -la cual se estrenó el pasado 31 de julio y que batió récords en la plataforma de streaming-.

Asimismo, tanto Netflix como las redes sociales oficiales de ‘The Umbrella Academy’ revelaron que el inicio de la producción de la serie inspirada en los cómics de Gerard Way (My Chemical Romance) comenzará el próximo mes de febrero del 2021; siempre y cuando la pandemia del Covid-19 lo permita.

Aunque no se adelantó la fecha de estreno debido a la situación de la pandemia, los fans ya esperan con ansias este reencuentro de la familia Hargreeves quienes, después de los hechos ocurridos en la segunda temporada quedaron aún más incógnitas por resolver.

Esto hizo que la serie fuera vista en la plataforma de Netflix con mas de 3 millones de minutos reproducidos desde su estreno y hasta el mes de agosto, colocándose también entre las tendencias de redes sociales.

¡Ya quiero que sea febrero! Por lo pronto podemos ir cambiando nuestro avatar por uno de estos. ☂️ pic.twitter.com/KNURxTjdaK — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) November 10, 2020

¿Se vienen más problemas para los miembros de ‘The Umbrella Academy’? (Spoiler)

El final de la segunda temporada de 'The Umbrella Academy' dejó muchas preguntas abriendo un campo de posibilidades luego de que los hermanos con habilidades sorprendentes, cambiarán el pasado ligeramente con su presencia en los años 60.

Esto hizo que, en su tiempo, ‘The Umbrella Academy’ no existiera y fuera sustituida por ‘ The Sparrow Academy ’ en donde Ben (Justin H. Min) -el carismático chico que salvó a Vanya (Ellen Page)- ¡estuviera vivo y fuera un Sparrow!