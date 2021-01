El señor Aguilera reveló que Xavier López no dio la cara cuando debía al anunciar el fin del programa 'En Familia con Chabelo'.

El pasado 20 de diciembre se cumplieron cinco años de la última transmisión de ‘En Familia con Chabelo’, hecho que sorprendió a muchos televidentes, quienes aún extrañan el programa todos los domingos, pues permaneció en televisión por más de 40 años . Ahora, el señor Aguilera, personaje clave de la emisión, recordó cómo terminó ‘En Familia con Chabelo’.

Jorge Alberto Aguilera estuvo ‘En Familia con Chabelo’ durante 25 años, donde forjó una amistad con Xavier López Chabelo, conductor del programa, sin embargo, en una entrevista para Infobae, reveló cómo se enteró de que la emisión llegaría a su fin.

El señor Aguilera recordó que, al principio, la producción encabezada por Xavier López les dijo que no hicieran caso a los rumores sobre que ‘En Familia con Chabelo’ terminaría, a pesar de que ya se había hecho el anuncio en redes sociales.

“Ya se había despedido del público, pero nosotros seguíamos estando como dicen ‘en el limbo’, pues tratamos de tener una cercanía y ahí sí, la verdad es que el señor López no nos dio la cara como se tiene que hacer, como siempre lo hizo, ya al final yo no sé por qué y no quiero saberlo”. Señor Aguilera

Señor Aguilera no cree en la versión que le dieron del término de ‘En Familia con Chabelo’

El señor Aguilera detalló que solo las personas que estuvieron en una junta para hablar del término del programa, saben cómo ocurrieron las cosas, por lo que prefiere “quedarse” con la versión que la producción le dio: la de un fin de ciclo televisivo.

Asegura que le hubiera gustado que Xavier López Chabelo hablara de frente y sin rodeos para indicar que el programa terminaría, como siempre acostumbró a hacerlo, ya que supone que la versión que le dieron no es la verdadera.

“Yo no sé qué pasó, el programa seguía generando lana para la empresa, arrancaba la semana la empresa facturando. ¿Qué más quieres tú que arranques tu semana ya con lana en la bolsa?”. Señor Aguilera

Además, el señor Aguilera dijo que el verdadero motivo por el cual ‘En Familia con Chabelo’ terminó se fue alargando, y lo correcto hubiera sido que les avisaran con anticipación, debido a que de acuerdo con el locutor, les anunciaron que el programa acabaría dos días antes del 20 de diciembre.