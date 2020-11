Sabina Berman acusa que conflicto con John Ackerman fue inesperado y muy violento

La escritora señaló que no se la estaba pasando bien haciendo el programa, por lo que se dijo contenta de que éste llegara a su fin.

México. - Luego de que Canal Once emitió un comunicado por medio del cual dio a conocer que el programa "John y Sabina" será cancelado tras un acuerdo entre los titulares del mismo, la conductora de dicha emisión, Sabina Berman se refirió a el conflicto por el acoso que vivió por parte de su excompañero John Ackerman.

Entrevistada en el noticiero radiofónico de Azucena Uresti, la escritora señaló que toda la situación que derivó en el fin del programa, fue completamente inesperada, además de que fueron momentos "turbulentos" y en especial "violentos".

"No sé qué paso, realmente me sorprende, me parece muy inesperado (...) Era muy turbulento, muy inesperado todo y muy violento, básicamente todo el tiempo muy violento" Sabina Berman

Sabina Berman expuso que consideraba que por su trayectoria como escritora, así como por su postura feminista "bien colocada", su trato amable con otras personas y la madurez con la que cuenta, no cabía la posibilidad de ser objeto del acoso laboral y la violencia de la que fue víctima por parte del académico de la UNAM.

“Yo creía que (el acoso laboral) no me podía suceder a estas alturas de la vida, con un feminismo bien colocado y con un trato amable. Con una capacidad que me costó décadas de acordar y respetar los acuerdos. No sé qué pasó, realmente me sorprende" Sabina Berman

Canal Once también le ofreció un nuevo programa

Como se había indicado en el comunicado que emitió Canal Once donde informó sobre la cancelación de "John y Sabina", la escritora confirmó que los directivos de la televisora, también le ofrecieron la titularidad de un nuevo proyecto.

Tras afirmar que la determinación de poner fin a la emisión la tiene contenta debido a que la relación laboral se había tornado "abusiva" y no se la "estaba pasando bien" haciendo el programa, Berman destacó que está analizando la oferta del nuevo espacio.

Al respecto, adelantó que su experiencia con el equipo de producción y en general las personas con las que trabajó fue buena, la opción de aceptar el nuevo programa pueda darse.