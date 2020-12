“Peace Peace Now Now” tendrá la participación de la actriz mexicana Yalitza Aparicio y la española Ester Expósito.

En el pasado mes de octubre 2020 se dio a conocer el nombre de una serie documental sobre mujeres que han sobrevivido a la violencia de género , se trata de “Peace Peace Now Now”, dirigida por la cineasta española Isabel Coixet y producida por la actriz chilena Daniela Vega.

A través de las redes sociales de algunos de los participantes y del Instagram oficial de “Peace Peace Now Now”, se reveló que la serie se encuentra en el rodaje del cuarto episodio , y por el momento, las grabaciones han sido en diferentes localidades de España .

Isabel Coixet, compartió en su cuenta de Instagram que estaba en la “ hoguera feminista ” junto a la periodista Lydia Cacho y la actriz Ester Expósito, quienes forman parte del elenco de “Peace Peace Now Now”.

Por otro lado, Jaime Villareal, showrunner de “Peace Peace Now Now”, publicó diferentes fotografías del detrás de cámaras y señaló que estaban filmado el episodio número cuatro, protagonizado por la española Ester Expósito, quien dará su perspectiva del caso sobre la mexicana Lydia Cacho, exiliada en España , debido a que descubrió una red de pedófilos dirigida por narcotraficantes mexicanos.

Isabel Coixet, Ester Expósito y Lydia Cacho @isabel.coixet / Instagram

De acuerdo con la revista Variety, Daniela Vega participó en el primer episodio de la serie documental en la ciudad de las Mujeres, Colombia. Shirley Manson, vocalista de la banda Garbage , estará en el segundo capítulo donde visitará a mujeres de Cueca Sola, Chile, que encabezaron los bailes de protesta tras la desaparición de sus maridos en la dictadura de Pinochet.

Yalitaza Aparicio en “Peace Peace Now Now”

Hasta el momento, la actriz mexicana Yalitza Aparicio, quien también participará en la serie no ha publicado nada, sin embargo, anteriormente, la nominada al Oscar por la película “ Roma ”, expresó que le emociona saber que las historias de “Peace Peace Now Now” están contadas desde la perspectiva de cuatro mujeres que ha luchado contra la violencia de género.

Yalitza Aparicio tendrá su participación en el episodio tres y visitará a las abuelas de Sepur Zarco, Guatemala, estas mujeres son sobrevivientes de violación y saqueo de su ciudad durante la guerra civil del país.