Diego Luna “rejuvenecerá” en nueva serie de Star Wars

El actor mexicano Diego Luna está por enfrentar uno de los retos más difíciles de toda su carrera, pues está a punto de comenzar el rodaje de la nueva serie de Star Wars, en la que retomará al personaje de Cassian Andor, el rebelde que conocimos en la película Rouge One, de 2016, lo que le exige ¡rejuvenecer!

Así como se lee. En entrevista, el también director y productor de cine, comentó que el programa de televisión será una precuela de los acontecimientos narrados en la cinta que protagonizó junto a Felicity Jones, donde su personaje roba los planos de la Estrella de la Muerte para ayudar a la alianza rebelde contra el Imperio.

Al ser interrogado sobre las medidas que tomará para lograr verse más joven que hace tres años, cuando se estrenó Rouge One, el exesposo de Camila Sodi dijo que en sus manos sólo está adoptar un estilo de vida más saludable.

Así lo dijo entre risas el actor, al acudir a la premier de la cinta Chicuarotes, dirigida por su amigo Gael García Bernal.

Seguramente Diego, quien rodará la serie en Londres, Inglaterra, no tendrá que hacer este sacrificio, pues ya hemos visto en películas como Benjamin Button, de 2008, o más recientemente en las cintas de Marvel, como Capitán América, And Man o Civil War, que con la tecnología ahora disponible el “rejuvenecimiento” de actores maduros no es problema.

A lo que sí deberá enfrentarse el actor es a jornadas extenuantes, según lo que ha leído en los guiones, que ya tiene en sus manos.

“La cantidad de trabajo que se hace es brutal”, dijo y comentó que lleva preparando el personaje desde hace más de un año.