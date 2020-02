Raúl Osorio llama malagradecida a Vanessa Claudio por dejar TV Azteca

El conductor arremetió en contra de Claudio por no agradecer a la persona que le abrió las puertas en Venga la Alegría antes de irse a otra televisora

El pasado 31 de enero, Vanessa Claudio acudió al programa ‘Venga la Alegría’ para informar a los televidentes que dejaría la televisora, para integrarse al programa ’Suelta la Sopa’ de Telemundo.

Tras su anunció la conductora fue duramente criticada en redes sociales al considerar que había traicionado a TV Azteca. A través de Twitter, Raúl Osorio se unió a las criticas y señaló que la conductora era una malagradecida.

El conductor -que compartió cámara con la puertorriqueña- señaló que la salida de Claudio no es una traición ya que se trata de un paso más para su crecimiento laboral, sin embargo criticó que no le diera las gracias a la persona que le abrió las puertas del matutino.

“Para nada es "TRAICIÓN", todo mundo merece buscar mejores oportunidades de vida y trabajo. Lo que si está mal, es no agradecerle a la persona que creyó en ella la primera vez y le dio su gran oportunidad, la oportunidad que todo mundo buscamos!” Raúl Osorio

De acuerdo con Raúl Osorio la persona que ayudó a que Vanessa Claudio iniciará su carrera en la televisión en México fue Adrián Patiño , productor que la contrató para aparecer en ‘Venga la Alegría’.

Tras su comentario, algunos usuarios criticaron al conductor al señalar que por eso Vanessa había acudido al programa para agradecer que fue el primer lugar que le abrió la puerta.

“A ver Rulo, en algunas cosas tienes razón, pero Vane siempre ha sido agradecida no tiene que mencionar eso en VLA cuando él ya no está”, “Ya lo había hecho la primera vez que salió, yo pienso que ahora no fue así porque él ya no está”, “Me caías muy bien, pero es decepcionante que hables mal de Vanessa”, son algunos de los comentarios que recogió su publicación.

Raúl Osorio fue uno de los conductores más queridos del matutino de TV Azteca, a pesar de que pasaba por un gran momento en la televisión, el conductor abandono el programa para dedicarse a varios negocios que tiene en la industria turística.

Por su parte Vanessa Claudio no se ha pronunciado respecto al comentario de su excompañero. Sin embargo ha compartido con sus seguidores su emoción por formar parte de ’Suelta la Sopa’.