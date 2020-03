VIDEO: Pato Borghetti se muestra feliz por no contagiar de Covid-19 a elenco de 'Venga la Alegría'

Patricio Borghetti y su esposa Odalys Ramírez dieron positivo a Covid-19, sin embargo siempre tuvieron las precauciones necesarias.

Hace 2 semanas Patricio Borghetti confirmó que tanto él como su esposa Odalys Ramírez habían dado positivo a coronavirus, tras el paso de los días el conductor del programa Venga La Alegría confesó a los medios de comunicación el miedo que sentía luego de que todos sus compañeros de programa fueran puestos en cuarentena por su culpa.

En entrevista para el programa Todo para la Mujer, reveló que, más allá de su contagio, y a pesar de las precauciones que tomó, lo que no le permitía dormir era el temor de haber puesto en riesgo la salud de sus compañeros.

“Me contagié, no tengo idea de cómo, pero por lo menos me queda la satisfacción de que los cuidados esos exagerados quizás para algunos, u obsesivos, hicieron que yo no contagiara a nadie más, y eso me dio una paz, cuando yo me entero que todos mis compañeros dan negativo, no se imaginan como empecé a dormir diferente acá en casa” Patricio Borghetti. Conductor

Previo a esto, Borghetti subrayó que sus medidas, que incluso fueron tomadas como excesivas, fue la clave para que los otros conductores estén sanos y trabajando todos los días en la televisión.

“Yo fui el primero, mis compañeros hasta se burlaban de mí, bromeaban, con que era un exagerado (decían) ‘imagínate que le llega dar a Pato’, porque nadie se imaginaba que con los cuidados que yo tenía me iba a dar a mí” Patricio Borghetti. Conductor

Mientras se cumplen los días de cuarentena y recupera su salud, el conductor y actor de televisión aseguró sentirse mejor, luego de que en días previos revelara que tuvo el síntoma de pérdida de olfato.

Cabe señalar que además de la famosa pareja, sus hijos, incluyendo a su primogénito, producto de su relación con Grettell Valdez, también se encuentran en cuarentena preventiva, es por ello que entre ellos se envían emotivos mensajes.