Paramount+ llega a México, esto es lo que costará

Paramount+ estará disponible a inicios de marzo en 18 países de América Latina, incluido México.

ViacomCBS Networks Americas anunció la llegada de su plataforma de streaming, Paramount+ a 18 países de América Latina, incluyendo México, el próximo 4 de marzo de 2021 ; siendo este un lanzamiento sorpresivo, pues no había indicios que el servicio estuviera disponible tan pronto en nuestro país.

Paramount+ contará con una prueba gratuita de siete días para nuevos suscriptores, una vez pasado ese tiempo, se tendrá que pagar una cuota mensual de 79 pesos ; de momento no hay detalles de paquetes anuales como los que manejan otras plataformas de streaming.

En este lanzamiento, el servicio sólo contará con soporte en PC y dispositivos iOS y Android; no se descarta que posteriormente haya versiones dedicadas para Smart TV y consolas de videojuegos. Se ha mencionado un acuerdo con plataformas On Demand, aunque no se aclaró como funcionaría en estos casos.

En tan solo UNA SEMANA descubrirás el significado de "Una montaña de entretenimiento" 🏔

No podemos esperar más a enseñarles lo que está por llegar...#ParamountPlus pic.twitter.com/y4a7rzO18W — Paramount+ Latinoamérica (@ParamountPlusLA) — Paramount+ Latinoamérica (@ParamountPlusLA) February 25, 2021

¿Que contenido tendrá Paramount+?

Paramount+ incluirá todo el contenido de las empresas relacionadas a Viacom, que son Comedy Central, CBS, Nickelodeon, Showtime, Paramount, MTV y Bet; esto incluye su archivo histórico, producciones actuales y nuevas dedicadas a la plataforma.

Entre otras cosas, Paramount+ contará con la nueva versión de 'Rugrats', los live-action de 'Padrinos Mágicos' y 'Dora la exploradora', el regreso de 'iCarly', spin-offs de 'Star Trek', los nuevos proyectos de 'Avatar', así como la esperada serie de 'Halo'.

Además firmaron un acuerdo para estrenar las películas de 'A Quiet Place 2' y 'Mission Imposible 7' un mes después de su estreno en cines, una medida similar a la que han tomado otros estudios ante la imposibilidad de tener grandes lanzamientos por la pandemia de Covid-19.

Hay que señalar que puede haber variaciones de contenido entre lo que se puede ver en TV de paga y el servicio, esto debido a las licencias de transmisión en streaming que son diferentes en cada caso y región.