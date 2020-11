Planean spin-off de ‘Boba Fett’ tras éxito de ‘The Mandalorian’

‘Boba Fett’ apareció en ‘The Mandalorian’ y tal vez sea posible que se desprenda una aventura del cazarecompenzas

Una de las grandes sorpresas que ha traído la segunda temporada ‘The Mandalorian’ ha sido la aparición de ‘Boba Fett’, uno de los personajes más entrañables de la franquicia de ‘Star Wars’ por lo que, rumores apuntan se estaría planeando una nueva serie spin-off del personaje para Disney+.

De acuerdo a Deadline, Disney estaría planeando una nueva serie de ‘Boba Fett’ que justo comenzaría a rodarse la próxima semana, es decir a partir del 9 de noviembre, justo antes de que la producción de ‘The Mandalorian’ finalice a finales de noviembre o principios de diciembre para una tercera temporada.

Esta tercera temporada, aunque oficialmente no ha tenido luz verde por parte de Disney, ya estaría en una preproducción que, en palabras de Jon Favreau esperaría comenzar a filmar a finales del 2020.

La aparición de 'Boba Fett' ha aumentado las especulaciones

Aunque, algunos apuntan a que en realidad -y para no ser precipitados-, la producción de la nueva serie de ‘Boba Fett’ se grabaría hasta la primavera del 2021 ; aunque no hay mas detalles sobre esta posible producción, muchos medios han apuntado al regreso de Temuera Morrison tras su aparición en 'The Mandalorian'.

Ante esto, los rumores tanto del spin-off de ‘Boba Fett’ como la terceras temporada de ‘The Mandalorian’ han puesto ha especular a todos los fanáticos de la saga de ‘Star Wars’ que no solo se han enamorado de la historia de Mando y ‘The Child’ (Baby Yoda); sino que, con las referencias que ha presentado, los ánimos han subido como espuma.