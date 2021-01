Netflix estrenará al menos una película por semana. Tan solo entre enero y marzo del 2021, llegarán 10 películas a la plataforma

A través de sus redes sociales, Netflix hizo el anuncio de sus estrenos cinematográficos para este 2021. Más de setenta películas llegarán a la plataforma a lo largo del año. Muchos de estos filmes son protagonizados por actores de Hollywood como Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Jean Claude Van Damme o Amy Adams.

La lista es encabezada por la película "Don't look Up", de Adam Kay, con un reparto que incluye a Cate Blanchett, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Jennifer Lawrence y Timothée Chalamet, acompañados por los cantantes Ariana Grande y Kid Cudi.

El listado también incluye thrillers de acción como "Red Notice", protagonizado por Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds, y "Ejército de los muertos", dirigido por Zack Snyder. También se estrenará "Kate", protagonizada por Mary Elizabeth Winstead; "The Last Mercenary", protagonizada por Jean-Claude Van Damme; "Sweet Girl", con Jason Momoa, y "O2", dirigida por Alexandre Aja y protagonizada por Mélanie Laurent.

Chris Hemsworth lidera el reparto de la película "Escape From Spiderhead" que se adentra en la ciencia ficción, al igual que "Outside the Wire". Otros estrenos como la trilogía "Fear Street" y "Night Teeth" combinan la acción con el terror.

En el género de drama, Idris Elba protagonizará el western "The Harder They Fall", producido por Jay Z; Priyanka Chopra estará al frente de la película "The White Tiger" y Kelvin Harrison Jr. el drama legal "Monster".

Este 2021 nos esperan grandes noches de películas. Este es un adelanto de 27 de las más grandes, emocionantes, divertidas y espectaculares películas que llegan a Netflix junto a todas estas estrellas. pic.twitter.com/BanU9mFcdG — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) January 12, 2021

En un listado aparte, Netflix presentó las películas realizadas por mujeres

En un comunicado aparte, Netflix menciona las películas dirigidas y protagonizadas por mujeres, como "Bruised", primera película dirigida por Halle Berry y también protagonizada por ella; el thriller protagonizado por Amy Adams, "The Woman in the Window", o "Moxie", dirigida y producida por Amy Poehler.

La lista sigue con "Beauty", protagonizada por Niecy Nash y Aleyse Shannon, "The last letter from your lover", dirigida por Augustine Frizzel y protagonizada por Felicity Jones, basada en la novela de JoJo Moyes; la comedia "Thunder Force", en la que Melissa McCarthy y Octavia Spencer interpretan a superheroínas, o la inquietante película "Distancia de rescate", escrita y dirigida por Claudia Llosa y protagonizada por María Valverde y Dolores Fonzi.

Otros estrenos que llegarán a Netflix son "Malcolm & Marie", dirigida por Sam Levinson y protagonizada por Zendaya y John David Washington; el biopic de Marilyn Monroe "Blonde", encarnado por Ana de Armas y producido por Brad Pitt, y "The Hand of God", escrita y dirigida por Paolo Sorrentino.

El público más joven podrá seguir disfrutando de películas ya conocidas como "The Kissing Booth 3", protagonizada por Joey King y Jacob Elordi, y "To All the Boys I've Loved Before", con Lana Condor y Noah Centineo.

Finalmente, la lista concluye con las películas familiares "Yes Day", con Jennifer Garner y Edgar Ramírez, "Double Dad", "Back to the Outback" y el musical "tick, tick? BOOM!", dirigido por Lil Manuel Miranda.