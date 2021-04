'Master of None' estrena inesperado tráiler de su Temporada 3

La Temporada 3 de 'Master of None' llegar 4 años después de su último episodio.

Netflix sorprende a todos al liberar el tráiler de la Temporada 3 de 'Master of None', sobretodo porque han pasado 4 años desde el último episodio.

El tráiler de esta temporada, cuyo nombre completo en Netflix es 'Master of None: Moments of Love', muestra la vida de Denise al lado de Alicia.

Con esto se le da seguimiento a los eventos de la ya lejana Temporada 2, donde apenas se comenzaba a explorar la dinámica entre las dos protagonistas.

En total la Temporada 3 contará con 5 episodios, los cuales serán liberados a todo el mundo en la plataforma el próximo 23 de mayo .

Contará con las actuaciones de Lena Waithe y Naomi Ackie, con un guión de Aziz Ansari, creador de todo el concepto ,que le da seguimiento a su obra.

¿Veremos más de 'Master of None'?

Ahora bien, la pregunta de muchos fans es si después de la Temporada 3 de 'Master of None' tendremos más de este proyecto luego de la larga espera.

De momento Aziz Ansari no se ha atrevido a declarar cuál será el futuro de 'Master of None', tal vez por el hecho de que no se ha decidido nada aún.

Y es que en realidad nadie esperaba que hubiera una nueva temporada, no porque sea un mal producto, sino por el tiempo que ha pasado luego del final.

Master of None Netflix

Además todo mundo sabe las prácticas de Netflix, que no tiene miedo de cancelar sus shows luego de un par de temporadas, para estrenar nuevas producciones.

Ellos mismos han declarado que es mejor estrenar novedades constantemente para atraer suscriptores, que mantener series viejas con público determinado.

Por ende muchos creen que los próximos episodios de 'Master of None' serán los últimos que podríamos ver en la historia. Estaremos al pendiente.

Con información de Netflix.