Mark Millar adelanta nuevas adaptaciones de sus trabajos para Netflix



Mark Millar, creador y escritor de ‘Jupiter's Legacy’ y ‘The King's Man’ se prepara para colaborar con la plataforma de Netflix en al menos 5 proyectos.

De acuerdo a un comunicado de Netflix, Mark Millar ha firmado con la plataforma para adaptar varios de sus trabajos.

Entre ellos se encuentra una serie de espías live-action de seis episodios que, de acuerdo con el escritor, es la “primera desde The King's Man”.

“El escritor es de quien he sido un gran admirador durante dos décadas, y fue la única persona a la que me acerqué. Esta tiene el potencial de ser una de las franquicias más grandes que he creado” Mark Millar

Mark Millar anuncia desarrollo de ‘The Magic Order’

Mark Millar, creador de obras como ‘The Jupiter’s Legacy’ o ‘The King's Man’, ha anunciado que ‘The Magic Order’ está en desarrollo activo.

De acuerdo a Mark Millar, el proyecto de ‘ The Magic Order ’ tuvo que posponerse ante la incertidumbre que provocó la pandemia de Covid-19.

Sin embargo, han vuelto a retomar el proyecto que creó para una serie de live-action, aunque, de igual forma el volumen 2 y 3 pronto saldrán a la luz.

Hoy se estrena en @NetflixES #JupitersLegacy, la serie basada en los cómics de Mark Millar. Que sepáis que si os gusta tenemos sus historias, y si no os gusta, también, el cómic es muy bueno 😜🤙🏻. https://t.co/by1G3RxCSS pic.twitter.com/O59R153fuZ — Akira Comics (@Akira_Comics) — Akira Comics (@Akira_Comics) May 7, 2021

Mark Millar prepara serie de ‘American Jesus’ y adaptación de ‘Super Crooks’

Mark Millar también adelantó que el desarrollo de ‘American Jesus’ se encuentra en desarrollo con los productores Everardo y Leopoldo Gout.

Además, Millar adelantó que ‘Super Crooks’ tendrá una adaptación al anime a finales del 2021 , el cual relata los superpoderes de 8 supervillanos.

“Cuenta con 13 episodios de 30 minutos cada uno producidos exuberantemente por Bones.Inc (‘My Hero Academia’, ‘Mob Psycho 100’, ‘Godzilla Singular Point’). Los fanáticos podrán ver por primera vez esta serie tan esperada en el Festival de Annecy este junio” Mark Millar

Mark Millar adelantó que la película ‘Reborn’, está siendo escrita por Bek Smith y será dirigida por Chris McKay.

Además, el creador de 'The King's Man' aseguró que Sandra Bullock será productora al lado de Vertigo Entertainment.

Nuevo póster de #JupiterLegacy para Netflix; la serie basada en la obra de Mark Millar y Frank Quitely estrena en la próxima semana. En México lanzaremos un 4-Pack con los cuatro tomos que conforman la historia hasta ahora. pic.twitter.com/QbrRkOZTGL — Panini Cómics México (@PaniniComicsMx) — Panini Cómics México (@PaniniComicsMx) April 29, 2021

Con información de Netflix.