Luego de que la también conductora de Hoy hiciera publica la discriminación que sufrió por parte de Aurora Valle, otra de las conductoras de Intrusos, Maca Carriedo quedó fuera del programa.

Sin mencionar a su excompañera y ahora agresora, Maca explicó que “por primera vez enfrenté la homofobia en el trabajo”.

Al respecto, Carriedo señaló haber tenido una conversación con la productora Carmen Armendáriz, quien ignoró el acto y no tomó represalias contra Aurora; sin embargo, le hizo ver su molestia al no hablarlo directamente con ella y en su lugar exponerlo en “La Saga” y “Hoy”.

Finalmente, Maca quedó fuera del programa Intrusos.

"Yo no voy a extrañar el programa. Pero Aurora es súper cool... Prefiero no decir más. Estoy conten­ta de estar en Hoy, en DeGeneraciones, en La Parodia y en La Saga”, dijo en entrevista con Grupo Cantón. “Me salí con un mensaje positivo. Además, por Intrusos no podía hacer tras cosas, por el horario”, finalizó.

Por su parte, Aurora Valle ha preferido guardar silencio.