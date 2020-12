'His Dark Materials' anuncia su tercera y última temporada

HBO anunció que 'His Dark Materials' verá su final en su Temporada 3.

Aunque no es tan mediática como otras, 'His Dark Materials' se ha establecido como una de las mejores series de fantasía de los últimos años, es por ello que no sorprende que HBO haya renovado al show para una tercera y última temporada.

Esta parte final contará con 8 capítulos y se comenzará a filmar en 2021, teniendo de nueva cuenta a Dafne Keen como Lyra, la protagonista de la historia; además de contar con la producción de Bad Wolf, New Line Cinema y BBC One, que han traído las otras dos temporadas de 'His Dark Materials'.

Por otra parte, el final de la Temporada 2 se podrá ver el próximo 28 de diciembre, tanto por los canales regulares de HBO, como por sus servicios digitales, tal es el caso de HBO Go, su canal en Prime Video y HBO Max (donde esté disponible).

The journey continues. #HisDarkMaterials will return for a third season. pic.twitter.com/nK1r4bkNjN — His Dark Materials (@daemonsanddust) — His Dark Materials (@daemonsanddust) December 22, 2020

Temporada 3 de 'His Dark Materials' abordará el último libro de la saga

Como era de esperarse, la última temporada de 'His Dark Materials' abordará la tercera parte de la saga literaria homónima escrita por Phillip Pullman y que ha servido de base para toda la historia; estamos hablando del libro 'El Catalejo Lacado'.

Se trata del punto climático de todo 'His Dark Materials', pues Lyra y Will llegan tendrán que entregarle a Lord Asriel la daga, con el fin de que pueda acabar con "La Autoridad", no sin antes tener que atravesar el Mundo de los Muertos.

His Dark Materials HBO

A consideración de los fans de los textos, HBO ha hecho un buen trabajo con la adaptación, pues ha respetado el tono y conceptos plasmados por Pullman en su obra, incluyendo la crítica que se hace a la religión y el fanatismo de esta.

Cosa que fue eliminada de la anterior versión, nos referimos a la película 'La Brújula Dorada', la cual rebajó su tono y omitió los mencionados señalamientos, para que la obra tuviera una clasificación para niños y adolescentes.