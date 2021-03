Halcón Negro Jr. denuncia acoso sexual de productor de 'Survivor'

Tras rechazar ‘propuestas sexuales’ de parte de un productor, Halcón Negro Jr. habría sido excluido de ‘Survivor’

El luchador Halcón Negro Jr., denunció en redes sociales haber sido víctima de acoso sexual por parte de un productor del reality ‘Survivor’. Según escribió, él rechazó todo tipo de ‘propuestas sexuales’ del productor, lo que lo llevó a ser excluido del proyecto de TV Azteca.

Con un mensaje dirigido a sus seguidores, Halcón Negro Jr. narró el trago amargo por el que atravesó luego de ser víctima de acoso sexual y ‘propuestas incómodas’ de parte del productor de ‘Survivor’.

“Nunca dejen pisar su dignidad a cambio de cumplir sus sueños”: Halcón Negro Jr.

A través de Facebook, Halcón Negro Jr. hizo pública su experiencia al intentar unirse a los participantes del reality 'Survivor'. Confesó que el productor del programa habría tenido actitudes incómodas hacia él, por lo que prefirió tomar su distancia.

Esta decisión fue determinante en su futuro como participante, dijo.

"Hace poco sufrí acoso sexual por parte de un productor de TV de una importante televisora. Su acoso y actitudes hacia mi persona me incomodaron muchísimo. Puse un alto y me costó no entrar a dicho proyecto." Halcón Negro Jr.

Fue a base de engaños que el productor de 'Survivor' habría tratado de convencer a Halcón Negro Jr. de aparecer en pantalla sin su máscara, a lo que el luchador se negó por "valores, dignidad, y amor a la lucha libre".

"Pidió que entrara a su proyecto 'sin máscara' porque me veía mejor. Fue este motivo por el cual no acepté, ya que tengo valores y venderme sexualmente no va conmigo y porque esta máscara solo la voy a perder en el cuadrilátero pues respeto y amo a la lucha libre". Halcón Negro Jr.

Así publicó en redes sociales su denuncia por acoso sexual:

Ante las críticas hacia Halcón Negro Jr. por denunciar una situación de acoso a través de redes sociales, el luchador aseguró que cumplirá con su "obligación ciudadano", por lo que se asesorará de un cuerpo de abogados para presentarse al Ministerio Público.

Gracias por su apoyo. Mi obligación ciudadana no solo es denunciar en redes, si no tambien de manera formal, por lo cual la siguiente semana ire en compañia de mis abogados @AbogadosCur y mi manager @fragosomanager al Ministerio público a Denunciar el acoso del que fui victima. — HalconNegroJR (@HalconNegroJR) — HalconNegroJR (@HalconNegroJR) March 21, 2021

Productor de 'Survivor' responde a denuncia por acoso sexual

Hernán Albarenque , productor de 'Survivor', también compartió su respuesta a la denuncia de Halcón Negro Jr. Vía Instagram, negó todas las acusaciones en su contra, y dijo "no tener nada que esconder".

Además, el productor aclaró que ya se encuentra en pláticas con TV Azteca para hacer públicas todas las pruebas necesarias para demostrar su inocencia , y desmentir las acusaciones del luchador.

Halcón Negro Jr. pide una oportunidad en 'Guerreros 2021'

Luego de la polémica generada por su denuncia, Halcón Negro Jr. ilustró con una fotografía su deseo por formar parte de la nueva generación del reality de Televisa 'Guerreros 2021'.

El luchador pidió a María Noguerón, nueva productora del programa, una oportunidad.