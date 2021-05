Aunque Galilea Montijo compartió una fotografía junto a la hermosa YouTuber Kimberly Loaiza en la que se puede observar la belleza de ambas, que aunque son muy distintas, las dos estrellas roban el corazón de millones.

Durante su paso por el matutino de Televisa, Kim Loaiza aprovechó su visita para promocionar su más reciente éxito del tema “No seas celoso” que ya lleva más de 35 millones de visualizaciones en YouTuber.

Durante el programa, Kimberly Loaiza no solo habló de sus planes en el matutino; sino que también se divirtió participando en los juegos con los conductores. La nombrada Lindura Mayor participó en el juego Canta la palabra, donde interpretó el tema de la Banda MS, "El color de tus ojos".

El video compartido en YouTube, fue muy criticado, pues la joven deja expuesto que no tiene ni una gota de talento para cantar. "Me da risa como Galilea se burla de Kimberly", "Pena ajena Kim", "Que mala onda se vió Galilea y el Negro Araiza", "Donde fuiste a caer Kimberly", "Por que vas a un lugar donde no valoran tu talento Kimberly".

Aquí te dejamos el video de Kimberly Loaiza cantando banda en el programa Hoy