Galilea Montijo se recuperó por segunda ocasión del coronavirus, y este miércoles 10 de marzo regresó a los reflectores de ‘Hoy’.

Luego de haberse contagiado por segunda ocasión de coronavirus, Galilea Montijo emocionó a todos sus compañeros de ‘Hoy’, debido a que este miércoles 10 de marzo de 2021, regresó al programa matutino.

Galilea Montijo, de 47 años de edad, junto a Raúl Araiza, Andrea Legarreta, Arath de la Torre, también se mostró muy contenta de pisar nuevamente el foro de ‘Hoy’, emisión que conduce desde hace varios años.

Al comienzo del programa, Galilea Montijo, quien ha sido una de las famosas que se contagia dos veces de Covid-19, admitió sentirse como “invitada” al programa, pero dijo estar agradecida de haber vuelto.

La conductora apareció con un atractivo vestido negro, sin embargo, pese a que ya dio negativo a la prueba PCR, para detectar coronavirus, reveló que aún presenta algunas molestias , incluso se le pudo escuchar algo congestionada.

“Estoy bien, gracias a Dios. Ya estoy aquí con ustedes, los extrañé mucho. Gracias por todos sus mensajes, cariños. Estoy como congestionada de la cabeza, como que el oído se tapa”. Galilea Montijo

Posteriormente, entraron al foro de ‘Hoy’, Lambda García, Paul Stanley y Andrea Escalona, quienes recibieron a Galilea Montijo muy felices, así como con globos de bienvenida.

Pero, no solo los conductores del matutino expresaron su alegría de ver a la también actriz de nuevo, ya que las reacciones en redes sociales por parte de los usuarios no se hicieron esperar, e hicieron comentarios en apoyo hacia Galilea Montijo.

Galilea Montijo asegura que “el virus la ama”

Más adelante, en la sección de noticias de espectáculos, durante la entrevista que se presentó sobre Marcus Ornellas, quien junto a Raúl Araiza se dicen sorprendidos de no haberse contagiado de coronavirus, a pesar de que varios famosos de la televisora han dado positivo desde el inicio de la pandemia, Galilea Montijo aseguró que el Covid-19 “la ama” .

Y es que, Raúl Araiza se cuestionó sobre el porqué no se había enfermado, por lo que Galilea Montijo y sus compañeros recordaron que Jorge ‘El Burro’ Van Rankin, también se había contagiado anteriormente.