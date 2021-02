Galilea Montijo se contagia de Covid-19 por segunda ocasión

Galilea Montijo y su hijo Mateo se contagiaron por segunda vez de coronavirus. En esta ocasión la conductora presenta ligeros malestares.

Está dicho, Galilea Montijo nuevamente se contagió de coronavirus. La propia lo confirmó durante una videollamada al programa Hoy, donde explicó haberse sentido mal la madrugada del domingo, razón por la llamó a la productora de Hoy para ausentarse.

“Sí, me volvió a dar”, dijo Galilea Montijo así como aseguró ser una persona que se cuida mucho pese a que en diversas ocasiones ha sido severamente criticada por sus constantes visitas y reuniones en Acapulco.

Dejando entrever que la contagiaron unos conocidos, explicó: "Este fin de semana me avisan dos personas que trabajan conmigo que se sintieron mal el viernes. El sábado se comunican conmigo. Ese mismo día a las 7 am me hago una prueba rápida, salí positiva y la hable a la productora Andrea Doria”.

Para evitar contagios, la productora del matutino de Televisa le pidió realizarse una segunda prueba para estar segura, pero esta vez en un laboratorio, lo cual hizo dando nuevamente positivo. Por su puesto, Andrea Legarreta, Raúl Araiza, Andrea Escalona y personas que estuvieron cerca de ella y que trabajan en Hoy, se hicieron una prueba PCR, todos ellos dieron negativo.

Galilea Montijo presenta ligeros síntomas de coronavirus

La conductora Galilea Montijo asegura que su hijo Mateo también se contagió por segunda vez de Covid-19 y que el único que libró la enfermedad fue su esposo Fernando Reina Iglesias. Asimismo dice estar tranquila y es que hasta el momento ha padecido síntomas ligeros.

“Me dio el mismo dolor de cuerpo, de garganta, no me dio dolor de cabeza, no me dio fiebre, a Mateo sí” Galilea Montijo. Conductora de televisión

Cabe recordar que la intima amiga de Andrea Legarreta se contagió de Covid-19 cuatro meses atrás, por lo que da por hecho que en aquella ocasión no generó anticuerpos para librar un nuevo contagio.

Por otra parte, asegurando no creer en la inmunidad por lo que pide no bajar la guardia, festeja no tener fuertes dolores de cabeza como la primera vez: "No me he sentido tan sofocada ni me ha faltado el aire, pero ayer por la madrugada me sentí mal, me dieron nauseas y me levanté temprano, es una enfermedad tan extraña , no sé si voy entrando o saliendo y pues nada a cuidarse a cuidar a los nuestros”, remató.