Fátima Molina mandó un fuerte mensaje en redes sociales para defenderse de las críticas que supuestamente ha recibido por 'Te Acuerdas de Mí'.

Hace unos días se especuló que la telenovela ‘Te Acuerdas de Mí’, protagonizada por Fátima Molina y Gabriel Soto , tendría un cambio de horario, a pesar de estar en el estelar. Y es que, se dijo que presentó un nivel bajo de rating, además de que la actriz principal fue criticada por su aspecto físico.

Es por eso que, Fátima Molina ha roto el silencio, y a través de redes sociales se defendió y mandó un fuerte mensaje a los televidentes que no están de acuerdo con ‘Te Acuerdas de Mí’.

Fue en su página oficial de Facebook que Fátima Molina, quien interpreta a 'Vera Solís', en la telenovela estrenada en enero de 2021, lamentó que existan personas que no “rompan” con los estereotipos , por lo que hizo un llamado a poner un alto a la discriminación .

“La verdad no tengo ni la menor idea si cambiarán o no nuestra telenovela ‘Te Acuerdas de Mí’, de horario estelar, como dicen que alguien comentó. No sé si sea simplemente un chisme, mucho menos tenía idea de que algunas personas del público dicen que es por mi culpa, por mi físico, porque soy morena, porque tengo un lunar bajo el ojo, porque no soy alta, porque soy ‘muy mexicana’”. Fátima Molina

Fátima Molina agradece al público que la apoya

En su mensaje, Fátima Molina destacó que espera que en algún momento todos puedan “abrir la mente” y así mostrar el apoyo de la diversidad que se ve en las pantallas. No obstante, también agradeció al público que la apoya y también a ‘Te Acuerdas de Mí’.

Asimismo, la artista mexicana reconoció que se acepta a sí misma, ya que “el cambio empieza por uno”, y manifestó su acuerdo hacia la libertad de expresión positiva.

“No soy perfecta, lo sé. Pero ¿Quién lo es? Yo me gusto y me acepto. Eso es lo importante. Abogo completamente por la libertad de expresión, siempre en construcción positiva. (…) Hagamos conciencia de lo que decimos, hacemos y promulgamos”. Fátima Molina

Para concluir el comunicado, Fátima Molina hizo énfasis en las “bolsas” que tiene debajo de los ojos, asegurando que es así desde niña. Entonces, indicó que no sabe si se las quitará o no, y cuestionó si tanto esa razón como las anteriores, son motivo para “no protagonizar telenovelas en este país” .

Internautas reaccionan al mensaje de Fátima Molina

En Facebook, el mensaje de Fátima Molina fue bien recibido por sus seguidores, quienes no dudaron en mostrarle todo su apoyo, y reconocieron el talento de la actriz.

“Fátima eres muy buena actriz, haces un muy buen trabajo”, “Querida Fátima, tú estás haciendo un buen trabajo, sin embargo, siempre habrá gente que nunca estará contenta”, “Debes estar tan orgullosa de ser esa gran mujer trabajadora y que interpretes bien tus trabajos”, fueron algunos de los comentarios.