A falta de escándalos, no habrá bioserie de Angélica María

Angélica María desea tener su bioserie pero su esperanza disminuye cada día ya que no es una mujer de escándalos y esto parece ser un gran impedimento para su realización.

En entrevista con Notimex, la actriz y cantante se sinceró: "Es difícil que las empresas se interesen en hacerla porque yo no fui una mujer de escándalos; sin embargo, mi vida ha sido muy difícil y llena de cosas terribles".

Y agregó: “mi vida ha sido una lucha constante, y de momentos complicados al lado de mi madre (Angélica Ortiz) y de mi hija (Angélica Vale), cuando las tres luchamos para salir adelante, pero eso no es interesante para las televisoras”.

“He estado llena de tropiezos, de problemas y dificultades como cuando padecí cáncer y del cual nunca hice escándalo. Tuve que salir adelante sola y con lo que tenía. Me gusta ayudar a la gente y nunca me hago publicidad. Pero nada de esto es del interés de las empresas porque no soy gente escandalosa”.

Asimismo, destacó su trayectoria artística de 67 años, la cual incluye 70 éxitos musicales, participaciones en al menos 30 telenovelas, 60 películas, 20 obras de teatro, 600 programas de televisión, 56 videoteatros y 64 fotonovelas y más de 240 reconocimientos nacionales e internacionales.

Finalmente, la “Novia de México” señaló que de realizarse la bioserie servirá como ejemplo de lucha y empoderamiento para otras mujeres.