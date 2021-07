TheOneRing.net compartió el panel de ‘El Señor de los Anillos’ de la Comic-Con, donde se confirmó la participación de tres personajes clásicos en la serie que desarrolla Amazon; se tratan de Elrond, Galadriel y Sauron.

Luego de estar parada por varios meses, la serie dirigida por Juan Antonio Bayona han retomado producciones en Nueva Zelanda; de ahí que se haya querido elevar la expectativa de los fans al anunciar la incorporación de dichos personajes a la historia.

De acuerdo a TheOneRing.net, la participación de estos tres personajes es un hecho luego de que se confirmara en el panel de ‘El Señor de los Anillos’ en Comic Con; aunque aún no se tienen detalles de cómo será su participación dentro de la serie que Amazon prepara.

Si todo va bien, la primera temporada se estrenará en Prime Video para el 2021, ubicándose mucho antes de la guerra contra Sauron por el Anillo Único, es decir de los eventos plasmados de las cintas de Peter Jackson.

La serie será ambientada en la Segunda Edad del Sol, periodo de 3 mil 441 años en donde ocurrieron eventos importantes, de acuerdo a la narrativa que manejó Tolkien, de la cual curiosamente no hay tanta información como de la Primera y Tercera Edad del Sol.

⚔️Cast has a tighter bond than ever