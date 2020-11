Disney+ trae solo temporadas 29 y 30 de ‘Los Simpson’ y desata lluvia de memes

La suscripción a Disney+ solo incluye dos temporadas de ‘Los Simpson’



La llegada de Disney+ a México y Latinoamérica ha sido motivo de emoción en las redes sociales, tanto incluso que el ‘ Tío Netflix’ lo felicitó; sin embargo, ante el amplio catálogo que posee, al abrir la serie animada de ‘Los Simpson’, usuarios reportan que únicamente traen las temporadas 29 y 30 lo cual desató una lluvia de memes en redes sociales como Twitter.

Pese a la emoción que ha desatado la llegada de la nueva plataforma de streaming Disney+, usuarios en redes han reportado que al querer ver ‘Los Simpson’ -la clásica serie de la familia amarilla que fue adquirida tras la compra de Fox-, únicamente aparecen las temporadas 29 y 30.

En Disney + sólo hay dos temporadas de los Simpson 🤨 pic.twitter.com/YNsFfl9lsl — Mr. Brightside (@Nicomaren1) — Mr. Brightside (@Nicomaren1) November 17, 2020

Disney+ solo tiene las temporadas 29 y 30 de Los Simpson #RenunciáWalt pic.twitter.com/om4Li6HF0b — Nicolás Tabárez (@nicotabarez93) — Nicolás Tabárez (@nicotabarez93) November 17, 2020

Tarea para el jueves: instalar una herramienta VPN, cambiar país a USA por ejm y pim pam pum maratoneamos Los Simpson el sábado. Asunto solucionado 😌 https://t.co/aqCVcyLdNv — El gato camireño (@elmarcex86) — El gato camireño (@elmarcex86) November 17, 2020

El “ timo ” por parte de Disney ha provocado toda una lluvia de memes en Twitter y demás redes sociales, en donde los fanáticos de la serie reclaman a Disney+ el no incluir todas las temporadas de ‘Los Simpson’.

Algunos incluso han apuntado los deseos de que Disney`se mantenga como una plataforma de streaming familiar por lo que ciertos capítulos de ‘Los Simpson’ no iban a estar disponibles pese que, desde antes de su llegada se habría anunciado que estarían las 30 temporadas completas.

-Vaya, estan los Simpson en Disney+. Pero que porquería son las últimas dos temporadas pic.twitter.com/WMpSpg4F7a — Data Simpsons (@Data_Simpsons) — Data Simpsons (@Data_Simpsons) November 17, 2020

Obligada a esperar hasta que estén todas las temporadas de los Simpson 😭 pic.twitter.com/3mRhJwYKXB — Insomnia_bot (@Insomnia611) — Insomnia_bot (@Insomnia611) November 17, 2020

Como cuando pagas la anualidad de #DisneyPlus por Los Simpson, pero ves que en Latam solo trae las últimas dos temporadas... pic.twitter.com/Oq818QSBtA — ¿Alo? ¡Hable más fuerte que traigo una toalla! ™ (@NosoyOzcar) — ¿Alo? ¡Hable más fuerte que traigo una toalla! ™ (@NosoyOzcar) November 17, 2020

Disney+ incluye sus clásicos, el contenido de Fox, ‘Star Wars’ y más

No obstante, eso no demerita su gran catálogo que incluye desde las películas clásicas de Disney , todas las de Pixar , como las de el Universo Cinematográfico de Marvel ( UCM ).

Además de las series animadas de los 90 de Marvel -como ‘Spider-Man’; las caricaturas de Disney, toda la saga de ‘ Star Wars ’ -incluyendo las películas animadas- y el contenido de Fox como la saga de los ‘ X-Men ’ y la saga animada de los mismos.

Por otro lado, algunos de los contenidos que han emocionado a los usuarios de Disney+ -pese a solo incluir las temporadas 29 y 30 de 'Los Simpson'- han sido las series originales que desarrolla la plataforma de streaming, tales como ‘ The Mandalorian ’, ‘ WandaVision ’, ‘The Falcon and the Winter Soldier’ o la tan esperada serie de ‘ Loki ’.

Esta serie original de Disney+ junto con la que protagonizará Elizabeth Olsen y Paul Bettany, explorará el multiverso y será -como ya se ha dicho- una precuela a la cinta de ‘Doctor Strange In The Multiverse of Madness’ por lo que, se deben ver las series para saber cómo se conectan directamente en el UCM.

Disney: Solo tenemos dos temporadas de Los Simpson.

Yo: pic.twitter.com/Ya0RCn3pwl — Sebastián García (@Sebas_JCG) — Sebastián García (@Sebas_JCG) November 17, 2020

Todos al ver que Disney+ solo tiene 2 temporadas de Los Simpson pic.twitter.com/NALjqKUQmU — Gol Garra 🗨️ (@ElGolGarracol) — Gol Garra 🗨️ (@ElGolGarracol) November 17, 2020