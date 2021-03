Con series como ‘The Mandalorian’ o ‘WandaVision’, Disney+ ha alcanzado los 100 millones de suscriptores a nivel mundial



Un nuevo reporte indica que Disney+ ha superado los 100 millones de suscriptores a nivel mundial, superando las proyecciones que ellos mismos se habían planteado cuando lanzaron la plataforma de 2019.

Tan solo el pasado 2 de enero del 2021, Disney+ había logrado alcanzar los 95 millones de suscriptores y era cuestión de tiempo para que lograra superar los 100 millones en el mundo, es decir que posee la mitad de suscriptores de Netflix con 200 millones que alcanzó este 2021.

Esto gracias al gran catálogo de Disney+ en donde se han posicionado series como ‘The Mandalorian’, ‘WandaVision’ o películas como ‘Soul’ y ‘Raya y el último dragón’.

En 2019, Disney+ se lanzó únicamente en Estados Unidos pero, tras llegar a territorios como Canadá, Europa, Australia y América Latina, el número de suscriptores creció de manera exponencial.

BREAKING: #DisneyPlus supera los 100M de Suscriptores a Nivel Mundial. pic.twitter.com/36Ka1OZkxI — Mundo Disney Plus (@MundoDisneyPlus) — Mundo Disney Plus (@MundoDisneyPlus) March 9, 2021

Disney+ prevé más contenido en la plataforma

El reciente logro de Disney+ con sus más de 100 millones de suscriptores a nivel mundial, es un incentivo más para seguir ofreciendo contenido de calidad, pues no solo se encuentran disponibles todo lo que ha hecho Disney, Pixar, National Geographic y Fox durante los últimos años, sino que mas productos irán aterrizando a la plataforma y atrayendo a más suscriptores.

De momento, los ojos están puestos en la serie de ‘ The Falcon and The Winter Soldier ’ que llegará a las plataformas el próximo 19 de marzo; además de ‘Star Wars: The Bad Batch’, la tercera temporada de ‘The Mandalorian’ y ‘Loki’.

En cuanto a películas aún está pendiente el estreno de 'Black Widow', que si bien se ha dicho que no hay planes de estrenarla en Disney+ vía Premiere Access -con costo adicional- como ocurrió con ‘Raya y el último dragón’, habrá que esperar a la evolución de la pandemia de coronavirus para que pueda tener su estreno el próximo 7 de mayo en cines.