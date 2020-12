Disney+ estrenó ‘Soul’ y HBO Max ‘Wonder Woman 1984’; sólo una plataforma triunfó



El pasado fin de semana hubo dos grandes estrenos en plataformas de streaming que discretamente compitieron como lo harían de haberse estrenado en salas de cines convencionales: ‘Soul’ de Disney+ y ‘Wonder Woman 1984’ de HBO Max.

Según apunta Bloomberg, la película de ‘Wonder Woman 1984’ de HBO Max en asociación con Warner Bros. y DC logró un total de 554 mil descargas el pasado fin de semana -en Navidad- durante su estreno simultáneo en cines y en la aplicación de streaming, teniendo el domingo 27 de diciembre 244 mil descargas.

Esto significa que, el total de suscriptores de HBO Max con 'Wonder Woman 1984' ahora es de 12 millones de usuarios aunque, hay que tener en cuenta que la aplicación de streaming por el momento solo está disponible para Estados Unidos, de acuerdo con el contenido de Apptopia.

‘Soul’ de Disney+ vence a ‘Wonder Woman 1984’ de HBO Max

Mientras tanto, el mismo 25 de diciembre del 2020 se estrenó la nueva película de Disney y Pixar en Disney+: ‘Soul’ la cual no solo ha sido bien recibida por la crítica sino que logró vencer a ‘Wonder Woman 1984’ pese a ser uno de los estrenos más esperados de la temporada desde su retraso por el Covid-19.

Tan solo durante su fin de semana de estreno, ‘Soul’ y Disney+ registraron 2.3 millones de descargas globales , con un conteo hasta el momento de 87 millones de descargas desde la salida de la plataforma de streaming; esto representa un 28% con respecto al fin de semana anterior según apunta Sensor Tower.

Tras la decisión de Disney y Pixar de lanzar ‘Soul’ únicamente bajo la señal de Disney+ hizo que la cinta obtuviera una ganancia de 7.6 millones de dólares (151 millones 6 mil 224 pesos) en China.

Esto en comparación con los 85 millones de dólares (mil 688 millones 885 mil 400 pesos) que ‘Wonder Woman 1984’ logró recaudar en taquilla tras su primer fin de semana con la estrategia mixta de Warner con estrenos simultáneos en streaming y cines.