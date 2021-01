Daniel Bisogno se deja ver en un promo del 25 aniversario de 'Ventaneando', aunque en un segundo plano.

El caso de Daniel Bisogno y 'Ventaneando' sigue dando de qué hablar, pues aún no queda claro qué sucede con el conductor, así como su futuro dentro de TV Azteca; esto a pesar de que reapareció en un promo por el 25 aniversario del programa de espectáculos.

En el spot de 'Ventaneado' podemos ver a conductores y conductoras como es el caso de la misma Pati Chapoy, Pedro Sola, Monica Castañeda, Linet Puente, Rosario Murrieta y Ricardo Manjarrez; al mismo tiempo que en un par de viñetas se puede ver a Daniel Bisogno.

Sin embargo, a diferencia de sus compañeros y compañeras, "El Muñe" nunca es mostrado en primer plano y su participación se reduce a un par de segundos, repartidos en tres pequeñas secuencias, incluido el final donde se ve a todo el elenco del programa.

Espectadores preguntan dónde está Daniel Bisogno

El que Daniel Bisgno haya sido relegado a un segundo plano en el promo de los 25 años de 'Ventaneando', ha generado varias dudas entre los espectadores y seguidores del programa, quienes preguntan dónde está Daniel.

Resulta que a pesar de aparecer, la poca participación de Daniel Bisogno ha sido tomada como otra pista de su castigo y posible salida del programa; de hecho, mucha gente no lo pudo identificar en el promo de 'Ventaneando'.

Ante esto el público ha manifestado su apoyo al conductor, señalando que es él el que hace entretenido el programa, sin su presencia todo se vuelve aburrido y sin chiste; además de que varios no están de acuerdo que se le castigue por el problema acontecido con Javier Ceriani.

Recordemos que supuestamente, las declaraciones homofóbicas de Bisgno dichas al aire contra el conductor de 'Chisme No Like', habrían provocado una sanción en su contra y su posible despido de TV Azteca; aunque de momento todos son rumores, pues no se ha dado una declaración oficial ni de Daniel o algún representante de la televisora.

