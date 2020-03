Suspenden la producción de 'The Falcon and the Winter Soldier' por coronavirus

La producción de 'The Falcon and the Winter Soldier' fue suspendida indefinidamente, por la crisis del coronavirus en Europa.

El coronavirus sigue afectando las producciones de entretenimiento; de nueva cuenta Disney vio alterados sus planes debido a la enfermedad, pues tuvo que suspender indefinidamente la producción de 'The Falcon and the Winter Soldier'. The Falcon and the Winter Soldier Marvel De acuerdo con Deadline, la serie de Disney+ tenía planeado rodar escenas en Praga, capital de República Checa; sin embargo, debido a la propagación del COVID-19 por todo Europa, se decidió que staff, actores y actrices regresaran inmediatamente a Estados Unidos. Esto se hizo luego de que estuvieran apenas una semana en el mencionado país, haciendo la preparación de la filmación; no se sabe si regresarán cuando la situación se estabilice o verán otras opciones para avanzar en la producción. 'The Falcon and the Winter Soldier' ha tenido muchos problemas de producción 'The Falcon and the Winter Soldier' le ha traído muchos dolores de cabeza inesperados a Disney, pues cada que logran avanzar en las grabaciones, sucede algo que obliga a reordenar la logística del show, deteniendo la producción. La primera problemática fuerte que enfrentó fue al momento de trasladarse a Puerto Rico, donde se tuvieron que cancelar las filmaciones debido a una serie de terremotos que azotaron a la isla del Caribe. 'Falcón y el Soldado del Invierno' Marvel Studios Posterior a esto, Disney y Marvel encontraron la manera de continuar con el proyecto en set, esto en la ciudad de Atlanta; ahí se mantuvieron hasta finales de febrero del 2020, cuando se trasladaron a República Checa. Hay que mencionar que la serie es una de las más importantes para el estudio, pues se vinculará con las películas de la Fase 4 del MCU; afortunadamente, Marvel se puede tomar las cosas un poco con tranquilidad, pues 'WandaVision', su otro show televisivo, no ha sufrido ningún contratiempo. Con información de Deadline.