A finales del mes de junio, Cuauhtémoc Blanco Santoyo compartió en Youtube el casting que realizó para buscar integrarse a MasterChef 2020.

Tras la polémica sobre su participación en la nueva temporada del reality de cocina, la reconocida chef Betty Vázquez fue la encargada de hablar sobre la posible incorporación del hijo de Cuauhtémoc Blanco.

En entrevista con Flor Rubio , la experta culinaria confirmó que el hijo del periodista esta muy cerca de ingresar al programa de TV Azteca ya que ha cumplido con dos de los tres filtros.

En su conversación para Fórmula Espectacular, Betty Vázquez confesó que no tenía idea de que el aspirante era hijo del famoso deportista, por lo que todo su proceso transcurrió como cualquier otro participante.

“Lo que me gustó, yo no soy de futbol, te lo juro que ni me pasó por la cabeza que era hijo de él, de entrada, te lo digo. El niño ha sido tan honesto en no decir de quién es hijo”

Chef Betty Vázquez