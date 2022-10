Maca Carriedo, habló de los nuevos cambios que veremos el próximo lunes en programa Hoy, mismo que será producido por la productora Magda Rodríguez.

Maca estuvo como invitada en 'La Saga', programa de Adela Micha; ante los incesantes cuestionamientos de la periodista, la conductora del matutino terminó confesando lo nuevo que veremos en Hoy.

Maca hizo énfasis al decir que habrá mucha gente en el programa con la nueva producción.

1.- Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Raúl Araiza seguirán y se agrega a la producción Roxana Castellanos con su personaje de Deyanira Rubí y "Rosa Concha" en la parte cómica.

2.-También confirmó la participación de Mauricio Mancera y Fernando del Solar.

3.-Mimi cantante del grupo Flans, tendrá una sección al igual que Jorge "el Burro" Van Rankin.

Maca Carriedo dijo que ella sí continuará en el programa y tendrá una sección llamada los Macanazos"la cual será transmitida una vez a la semana ahí tocará los temas virales y los memes.

También reveló que la relación con sus compañeros es muy buena, sin embargo confesó que con el único que no se llevaba bien era con Alex Kaffie, quien ya está fuera del programa.

"Nunca supe porque no le caía bien, pero no me prestaba su revista".Maca reveló que hicieron un ensayo general, pero que aún quedan "muchas cosas por acomodar".

Con información de La Saga.