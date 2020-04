Canal 5 aterra a su audiencia con perturbador video

Canal 5 se convirtió en tendencia en Twitter tras publicar en la madrugada un perturbador video que ha muchos les está robando el sueño.

Y de pronto Canal 5 logró lo que la competencia no podrá hacer tan fácil... Se convirtió en tendencia en Twitter la madrugada de este miércoles luego de que publicara en la red social un video pertubador que a muchos les quitó el sueño.

Se trata de un videoclip de poco más de 10 segundos en el que aparece un hombre de silueta distorsionada que repite las palabras “Time for a lunch, much”. La publicación fue hecha a las 2:03 A.M.

Sin explicar el por qué de la publicación e incluso alegar que había sido hackeada la cuenta oficial, Canal 5 eliminó el aterrador material pero como era de esperarse, usuarios lo recuperaron.

Canal 5 (@MiCanal5) es tendencia por haber subido este video súper creepy a su Twitter sin razón alguna aparente. pic.twitter.com/A0wpWdYTHi — ¿Por qué es Tendencia? (@porkestendencia) April 1, 2020

Las reacciones no se hicieron esperar:

Yo viendo el hilo de todos los videos que pone el canal 5 a las 3 am pic.twitter.com/0ZEE26MBC4 — ErnestoTell (@ErnestoTell) April 1, 2020

ANEXO: Van dos videos del mismo tema de Canal 5. Lee el hilo completo. Si sabes algo más, me gustaría saberlo :) (Solo puede que lo hagan por fines comerciales pero me entretuvo el chisme) Video 1/2 pic.twitter.com/QdLfxurcYY — Dog vinci (@DogVinci) April 1, 2020

Canal 5 sube un video perturbador//Pero eso no nos afecta porque ya nadie ve canal 5. pic.twitter.com/elkit9perM — Don Sincero (@Patan_Principe) April 1, 2020

Bien tranqui viendo Canal 5 / sacan su anuncio bien satánico. pic.twitter.com/ha1EOpDc4h — Jorge Vanegas (@NoSoyVenegas) April 1, 2020

Cabe señalar que el video original se llama Michael Rosen Lunchtime. Este fue lanzado por el canal Kid’s Poems and Stories with Michael Rosen, un presentador de televisión inglés que se especializa en contenido para niños.

Creo que me da menos miedo el video de canal 5 que el original...



pic.twitter.com/a8jYmpX2w7 — La Oxímoron (@LaOximoron) April 1, 2020

Al respecto, algunos usuarios aseguran que no es la primera vez que Canal 5 publica este tipo de contenidos. Reporta que desde hace un mes han posteado contenido similar, el cual parece en Twitter aproximadamente a las 3 A.M. y los borran a las 7 A.M.