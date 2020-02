Alex Kaffie señaló que la actriz abandonó el foro del programa a pesar de que ya había sido anunciada

El programa ‘Cuéntamelo YA!’ anunció que el miércoles 12 de febrero contarían con la presencia de Blanca Guerra, quien iría al foro a promocionar su nueva obra de teatro.

De acuerdo con Alex Kaffie la actriz habría protagonizado un tremendo berrinche; luego de que la producción se negará a cumplir con su demanda se habría ido sumamente molesta del lugar.

A pesar de que la primera actriz se encontraba en el foro y ya había sido anunciada, se negó a participar sólo minutos antes de que el programa saliera al aire.

Debido a que en el programa ya habían presentado un video con la trayectoria de la actriz y anunciando su presencia, la conductora Cynthia Urías se tuvo que disculpar con los televidentes y señaló que desconocían el motivo por el cual Blanca Guerra se había ido del programa.

“No sabemos si algo le molestó o llevaba prisa, le ofrecemos una disculpa” Cynthia Urías

Por su parte Odalys Ramírez señaló que el video fue un “bonito recordatorio de su trayectoria”. Posteriormente la conductora señaló que se trata de un programa en vivo y que cosas así pueden ocurrir, pero continuarían con el programa.

A través de su columna para el ‘Heraldo de México’, Álex Kaffie reveló los motivos por los cuales Blanca Guerra se habría ido de ‘Cuéntamelo YA!’.

El periodista reveló que la actriz había exigido que fuera entrevistada en el primer bloque del programa, pero la producción le señaló que su participación estaba programada para el tercer bloque.

Esta situación molestó a Blanca Guerra y protagonizó un berrinche en Televisa. De acuerdo con la actriz ella tenía otros compromisos por lo que pedía que adelantaran su participación, pero el personal a cargo del productor del programa -Nino Canún Rojas- se negó a cumplir su demanda, por lo que la actriz tomó sus cosas y se fue.

Alex Kaffie detalló que mientras que Blanca Guerra iba saliendo del foro, replicó que no tenía caso quedarse para hablar de la obra ‘ A puerta Carrada ’ cuando las conductoras ni siquiera la han visto.

‘Cuéntamelo YA!’ es un programa de espectáculos que se transmite de lunes a viernes por el canal de Las Estrellas, las conductoras son: Roxana Castellanos, Cynthia Urías, Odalys Ramírez y Sofía Escobosa.

Blanca Guerra explica sus motivos por los cuales se fue del programa Cuéntamelo YA!

Luego de que Alex Kaffie señalará que la actriz se había ido del foro de 'Cuéntamelo YA!' por un berrinche, la actriz señaló los motivos que la hicieron dejar el lugar.

En entrevista para Maxine Woodside , la actriz señaló que dese el momento en que fue invitada al programa, ella había pedido salir en el primer bloque del mismo, debido a que tenía compromisos y tenía que salir de Televisa antes de las 13:00 horas.

La producción del programa le confirmó a la actriz que no había ningún problema, sin embargo al estar ahí le cambiaron las cosas por lo que se tuvo que ir.