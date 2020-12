El documental, ‘Billie Eilish: The World’s A Little Blurry’ se estrenará en cines y en Apple TV+ el 26 de febrero del 2021

A través de sus cuentas oficiales, Apple TV+ compartió el primer tráiler del documental sobre la carrera de la cantante Billie Eilish.

‘Billie Eilish: The World’s A Little Blurry’ fue anunciado desde septiembre del 2020, y se estrenará en cines y a Apple TV+ el 26 de febrero del 2021 ; sin embargo este comenzó a grabarse desde julio del 2018.

Este documental de la artista está dirigido por R.J. Cutler y producido en colaboración con la compañía discográfica de Eilish, Interscope Records.

Sobre el filme, la Billie comentó no ha visto nada se encontraba; sin embargo, se siente “aterrada”, debido a que el documental muestra su lado más íntimo.

Por otro lado, la cantante ha reveló que ya tiene preparadas muchas nuevas canciones y compartió sus canciones favoritas del año, entre las que destacaron los temas del más reciente álbum de The Strokes, ‘The New Abnormal’.

El documental de Billie Eilish

En concreto, el documental sigue a la cantante Billie Eilish en las etapas de composición, grabación y gira de 'When we fall sleep, where do we go?', “Cuenta la verdadera historia sobre la mayoría de edad de la cantante y compositora y su ascenso al estrellato mundial”.