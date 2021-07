Billie Eilish arremete contra el movimiento #AllLivesMatter

Al igual que diversas celebridades, Billie Eilish utilizó sus redes sociales para mandar un mensaje sobre las manifestaciones que se están llevando a cabo en los Estados Unidos tras el asesinato de George Floyd.

En su cuenta de Instagram, la cantante compartió una carta en la que arremetió contra las personas que utilizan el movimiento #AllLivesMatter para desviar la atención de lo que en realidad esta pasando en el mundo por culpa del racismo.

La artista mostró su frustración en contra de las personas que no comprenden que esto no es una lucha en contra de las vidas de las personas blancas.

Billie Eilish puntualizó que si no había hecho referencias a este tema es porque quería encontrar las palabras adecuadas.

“He estado tratando de aprovechar esta semana para encontrar una manera de abordar esto con delicadeza. Tengo una plataforma enorme y me esfuerzo mucho por ser respetuosa y tomar tiempo para pensar en lo que digo y cómo Lo dije. Pero maldita sea, voy a empezar a hablar” Billie Eilish

De acuerdo con la cantante de 18 años se encuentra harta de ver publicaciones con referencia al movimiento #AllLivesMatter (todas las vidas importan), ya que tratan de desacreditar la campaña #BlackLivesMatter.

“Si escucho a una persona blanca más decir ‘todas las vidas importan’ una vez más, voy a perder la cabeza. ¿Podrías callarte de una maldita vez? Nadie les está diciendo que su vida no es difícil. Nadie dice literalmente nada sobre ustedes. Todo lo que todos ustedes malditos hacen, es encontrar una manera de hacer todo sobre ustedes. Esto no se trata de ustedes, ustedes no tienen necesidad. Ustedes no están en peligro”, detalló la artista.

La famosa arremetió contra las personas blancas que no han entendido el objetivo de la protesta y que señalan que todas las vidas importan.

“No es sobre ti. Tú no estás en peligro, no estás en necesidad. ¿Si tu amigo se corta el brazo le darás a todos tus amigos una venda primero porque todos los brazos importan?” Billie Eilish

Billie Eilish declaró que en esta sociedad si influye el color de piel que tengan las personas.

“La sociedad te da privilegios solo por ser blanco. Puedes ser pobre, puedes estar luchando. Y aún así, el color de tu piel te da más privilegios de lo que crees y nadie dice que eso te haga mejor que nadie. ¡Simplemente te permite vivir tu vida sin tener que preocuparte por sobrevivir simplemente por el color de tu piel! ¡Eres privilegiado!” Billie Eilish

La cantante señaló que si todas las vidas importan porque son los afroamericanos los que están siendo asesinados, mientras que la gente blanca tiene otras opciones.