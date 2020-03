Critican a Angelique Boyer por seguir grabando "Imperio de Mentiras"

La actriz causó polémica al revelar que continúan las grabaciones de la telenovela "Imperio de Mentiras"

Debido a las recomendaciones de las autoridades sanitarias de evitar conglomeraciones para disminuir la propagación del coronavirus, muchas producciones televisivas tomaron la decisión de suspender grabaciones. Sin embargo, no es el caso de la telenovela Imperio de Mentiras.

Angelique Boyer causó gran polémica luego de revelar que sigue trabajando en las grabaciones de la telenovela. Sin embargo, la actriz expuso una poderosa razón de por qué continuar.

La actriz detalló en sus historias de Instagram que continúan con las grabaciones de la telenovela 'Imperio de Mentiras'. Boyer detalló que no se han detenido debido a que hay mucha gente que se quedaría sin trabajo.

De acuerdo con la intérprete francesa, junto con la producción se tomó la decisión de continuar ya que muchas personas dependen de ese trabajo y de cancelar impactaría de manera negativa a su economía .

Angelique Boyer puntualizó que en la producción se están tomando las medidas sanitarias recomendadas como el uso de mascarillas y gel antibacterial para evitar los contagios.

Tras publicar esta información, usuarios criticaron la decisión de la actriz ya que señalaron que lo más importante en estos momentos es la salud.

Algunas personas incluso tacharon a Boyer y a la producción de 'Imperio de Mentiras' de “irresponsables y de ignorantes”.

¿Y cuando muera alguien? Mi amor, hay que tomar conciencia, el dinero puede esperar, la vida no”, “¿Y si se contagian, van a continuar trabajando? Sería bueno hacerse esa pregunta”, “Las personas no entienden que lo pueden transmitir fácilmente así sea en esto llamado televisión”, “Me perdonas, pero qué falta de consideración con el personal sanitario, que piden a gritos que no salgan de sus casas porque están colapsados”. “Ojalá no les pase como lo que estamos viviendo en España, muy tarde se tomaron medidas y ahora este virus está imparable” #Ojalá no sea la última producción por estar de necios y no quedarse en sus casas por un tiempo, imprudentes”, “Se ve que ignora la magnitud de esta pandemia, está desinformada, Dios la bendiga”, son algunos de los comentarios que han circulado en las redes sociales.