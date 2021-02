Demandan a vocalista de 'Behemoth' por pisar imagen de la Virgen María

Adam “Nergal” Darski, vocalista de 'Behemoth', fue condenado por pisar foto de la Virgen María

Adam “Nergal” Darski, líder y vocalista de la banda de black metal Behemoth, fue señalado por ofender los sentimientos religiosos de creyentes en la Virgen María.

Esto luego de que el juzgado señalara al vocalista en un tribunal de Varsovia, Polonia, tras compartir hace más de un año una foto donde aparece pisando la imagen religiosa de la virgen.

Tras dicho acto Darski fue obligado a pagar una multa económica de aproximadamente 80 mil pesos mexicanos . Sin embargo, dado que el músico impugnó la sentencia, el caso ahora irá a juicio y sera más largo.

"Nergal" Darski habría ofendido sentimientos religiosos

Esto se hizo más escandaloso luego de que un grupo ultraconservador llamado Ordo Luris, Sociedad Patriótica, notificaron a las autoridades correspondientes que el vocalista de Behemoth había ofendido los sentimientos religiosos de cuatro personas.

Los fiscales de Varsovia consultaron un experto en estudios religiosos, quien opinó que pisar con un zapato la imagen de la Virgen María es una ofensa contra los sentimientos religiosos.

Incluso el artículo 196 del código penal de Polonia habla que si alguien ofende las creencias religiosas de otras personas públicamente o un objeto de culto religioso, como lo habría hecho "Nergal" Darski, está sujeto al pago de una multa.

Sin embargo la Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades polacas que modifiquen dichas disposiciones legales, como el artículo 196 del Código Penal, por el derecho a la libertad de expresión.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Nergal enfrenta problemas legales relacionados con sus actividades en redes sociales. A comienzos del 2018, se anunció que el músico fue acusado porque en la gira “Republic Of The Unfaithful” de Behemoth, se dijo era “un insulto” para el escudo de armas nacional de Polonia, sin embargo los cargos fueron retirados.