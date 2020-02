VIDEO: Residente conmueve en YouTube con canción autobiográfica que suma millones de vistas

En su nuevo sencillo, el exintegrante de Calle 13 expone su lado más vulnerable, con lo que se ha ganado el reconocimiento de internautas.

“Estoy triste y me río. El concierto está lleno, pero yo estoy vacío”. Esta es una de las frases nostálgicas y melancólicas que componen el nuevo sencillo de René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente, quien ha conmovido a millones en redes sociales con una canción autobiográfica.

El tema titulado ‘René’, como su nombre de pila, fue estrenado el viernes 28 de febrero, junto con el videoclip que en YouTube suma más de 13 millones de reproducciones y desde el día de su lanzamiento se ha ubicado en el número uno de las tendencias en la plataforma de videos.

'René' recuerda los momentos más entrañables y más duros en la vida de Residente

En el video, Residente comparte recuerdos de su infancia y adolescencia, que incluyen momentos entrañables, como las tardes que compartía con su amigo Christopher; y también los que desearía borrar de su historia, como el día en que su “pana” fue asesinado por cuatro policías.

Esa, indica la canción, fue la primera de varias muertes que se registraron entre su grupo de amigos y que pese al dolor, de alguna manera le dieron la inspiración necesaria para convertirse en un cantante de fama internacional.

"Me siento solo aquí, en el medio de la fiesta”

Sin embargo, con una profunda tristeza reflejada en el rostro y una botella de alcohol como única compañera durante su caminata por una cancha de beisbol, el ex integrante de Calle 13 lamenta en el coro del tema que a pesar de su abrumador éxito:

“Ya no queda casi nadie aquí, a veces ya no quiero estar aquí. Me siento solo aquí, en el medio de la fiesta”.

Además de exponer sus problemas con la depresión, Residente aprovecha para hacer una dura crítica a la industria de la música, donde dice, “todo es mentira”, pero debe continuar en ella porque tiene un hijo que mantener.

Recibe agradecimiento y empatía de internautas

Los internautas han reaccionado al nuevo sencillo con profunda empatía y agradecimiento, pues muchos afirman sentirse identificados.