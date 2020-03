Disney lanzará el documental 'The Beatles: Get Back'

'The Beatles: Get Back' presenta imágenes nunca antes vistas de la grabación de 'Let It Be', junto con el icónico concierto en la azotea.

Disney anunció el estreno del documental 'The Beatles: Get Back', realizado por el aclamado director Peter Jackson. La película mostrará la producción del álbum 'Let It Be', así como la icónica actuación en la azotea en Savile Row de Londres.

El filme será lanzado en Estados Unidos y Canadá el 4 de septiembre de 2020. Posteriormente se darán detalles adicionales y fechas para el lanzamiento global de la película; aunque se espera un estreno unas semanas después.

Para lograr su cometido, Peter Jackson recabó más de 55 horas de material nunca antes visto, filmado por Michael Lindsay-Hogg en 1969, con 140 horas de grabaciones de audio casi nunca escuchadas de las sesiones del álbum 'Let It Be'. Todo esto fue restaurado en el Park Road Post Production de Wellington, Nueva Zelanda.

Disney también está trabajando en la película de 'Let It Be'

Además del documental 'The Beatles: Get Back' de Peter Jackson, Disney también trabaja en la restauración de la película de 'Let It Be', la cual saliera durante la década de los 70, acompañando al álbum homónimo de la banda.

La película original de 'Let It Be', dirigida por Michael Lindsay-Hogg, fue filmada en enero de 1969, no se lanzó hasta mayo de 1970, tres semanas después de que Los Beatles se separara oficialmente. La respuesta a la película por parte del público y la crítica estuvo fuertemente asociada a ese anuncio.

La obra fue filmada en 16 mm y ampliada a 35 mm, con una duración de 80 minutos; se construyó alrededor de tres semanas de rodaje, incluida una versión editada del concierto en la azotea. El álbum ganó un Grammy, y encabezó las listas en los EE. UU. y el Reino Unido.

Posterior al estreno de 'The Beatles: Get Back', Disney dará a conocer la fecha de lanzamiento de la versión restaurada de 'Let It Be'.