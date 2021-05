ME!, nuevo video de Taylor Swift esconde un secreto

Taylor Swift está a punto de lograr un nuevo récord debido a que todos están amando su nuevo sencillo el cual publicó con todo y video.

Se trata de ME!, canción que retrata el drama entre dos amantes. El material audiovisual es protagonizado por la misma Taylor junto a Brendon Urie de Panic! At the Disco.

“Espera ¡¿Esto realmente sucedió?! ¡¿Cómo, en realidad?! Bueno, no puedo comenzar a describir lo increíble que ha sido trabajar en esta canción y en este video, así que simplemente diré gracias @taylorswift por permitirme ser parte de tu hermosa historia”, escribió Brendon Urie en Instagram horas después de haber estrenando el clip dirigido por David Meyers y Taylor Swift.

Para la filmación la cantante y compositora estadounidense utilizó siete vestuarios diferentes, curiosamente la pista forma parte del séptimo disco de la estrella, el cual aún no tiene nombre y mucho menos fecha de estreno.

Secreto descifrado

Como es bien sabido, Taylor suele mandar mensajes en sus clips y esta vez no será la excepción, ME! Guarda un secreto.

A través de un chat en YouTube, Swift indicó a sus fanáticos que debían poner atención: “Hay un secreto en el video que he estado guardando durante meses: veamos quién puede adivinarlo”.

Las teorías no se hicieron esperar, la primera se derivó del inicio del clip cuando aparecen dos gatos en un sillón y más tarde la cámara te conduce a la pared donde cuelgan fotografías, de pronto ya no son solo dos gatos sino más. Luego Brendon Urie le ofrece a su amada un mínimo, que ella rechaza pues no desea comprometerse, por lo que muchos dieron por hecho que había nuevo integrante. Taylor confirmó todo, tiene una nueva mascota, compartió su primera fotografía en Instagram:

Video completo:

Por otra parte, Taylor Swift cantará en vivo su sencillo Me!, junto a Brendon Urie en los Billboard Music Awards a celebrarse el 1 de mayo.